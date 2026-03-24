- تعرضت وزارة التعليم الفرنسية لاختراق بيانات شخصية لـ243 ألف موظف، معظمهم معلمون، تشمل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وفترات الغياب، من خلال برنامج "كومباس" لإدارة الموارد البشرية. - حدث الاختراق في 15 مارس، وتم رصده في 19 مارس، حيث نشرت جهة باسم Hexdex عينة من البيانات المسروقة، وأبلغت الوزارة الجهات المعنية لتعليق الوصول إلى النظام وإجراء تدقيق شامل. - تعرضت الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي لهجوم إلكتروني منفصل، مما أدى إلى تسريب بيانات إدارية لمليون ونصف شخص، مؤكدة أن قواعد البيانات منفصلة.

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، أمس الاثنين، اختراق بيانات شخصية لـ243 ألف موظف، معظمهم من المعلمين. وتشمل البيانات المخترقة أسماء المعلمين، وألقابهم، وعناوينهم البريدية، وأرقام هواتفهم، وفترات غيابهم (دون تبرير) من مختلف أنحاء فرنسا. والمخترَقة بياناتهم مسجلون في قاعدة بيانات برنامج "كومباس" لإدارة الموارد البشرية التابع للوزارة، والمخصَّص لإدارة شؤون المتدربين. كذلك أسماء المشرفين، وألقابهم، وأرقام هواتفهم الأرضية المهنية، من بين البيانات المخترقة، بحسب ما أوضحته الوزارة لوكالة فرانس برس للأنباء.

ويتعلّق البيان بعملية اختراق حدثت في 15 مارس/آذار، ورصدها مركز عمليات أمن نظم المعلومات التابع للوزارة مساء 19 مارس/آذار. وقد نشرت جهة تستخدم اسماً مستعاراً هو Hexdex عينة من البيانات المسروقة على مواقع إعادة بيع البيانات. وأبلغت الوزارة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فرنسا واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بلاد، ويجري حالياً تقديم شكوى رسمية في العاصمة الفرنسية باريس. كذلك عُلِّق الوصول إلى نظام "كومباس"، وصرّحت الوزارة بأن "عمليات تدقيق جارية على جميع أنظمة المعلومات التابعة للوزارة لمنع أي خطر لانتشار الاختراق".

يُذكر أن الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي في فرنسا قد أعلنت، السبت، أنها أيضاً تعرّضت لهجوم إلكتروني استهدف تطبيق إدارة مدارسها الابتدائية، ما أدى إلى تسريب البيانات الإدارية لمليون ونصف المليون شخص. ووفقاً للوزارة، فإن قاعدة بيانات الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي التي تم اختراقها وقاعدة بيانات "كومباس" هما قاعدتا بيانات منفصلتان.