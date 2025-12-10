اختتام ملتقى أريج 18 بتوزيع الجوائز وتكريم صحافيي غزة

- اختتم ملتقى أريج الـ18 في عمّان بحضور 900 مشارك من 50 دولة، وركز على تعزيز الصحافة المستقلة ومقاومة التضليل والعنف الرقمي، مع الإعلان عن مشاريع تدريبية جديدة وتكريم الصحافيين في غزة. - تناول الملتقى نقاشات حول العنف الرقمي وحماية الشهود، وتضمن تدريبات في فن السرد والتحقيق الميداني، واستعراض مشاريع "أريج" في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتعزيز التحقيق الاستقصائي. - أعلنت "أريج" جوائز الصحافة الاستقصائية العربية لعام 2025، حيث فاز تحقيق "أنياب إسرائيل تنهش الفلسطينيين" بالجائزة الذهبية، مع تكريم تحقيقات أخرى تناولت قضايا هامة.

انتهت فعاليات ملتقى أريج الـ18 الذي انعقد في عمّان بين الخامس والسابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وسط حضور واسع تخطى 900 مشارك من 50 دولة إلى جانب مشاركة رقمية كبيرة في ثلاثة أيام حملت شعار التحدي والانحياز إلى الصحافة المستقلة وإرادة الصحافيين والصحافيات في مقاومة التضليل والعنف الرقمي وضغط الحروب.

افتتح الملتقى بجملة إعلانات ركزت على مشاريع التدريب والدعم المهني بينها إطلاق مشروع بوصلة المخصص لتعزيز قدرات الصحافيين ومدققي المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق النسخة الجديدة من زمالة شيرين أبو عاقلة ودبلوم صحافة البيانات، إلى جانب الاحتفاء بكتاب هندسة المعنى الذي يضع منهجية مهنية لكتابة التحقيقات الاستقصائية. كما مُنحت جائزة المثابرة الصحافية في نسختها الثانية للصحافيين والصحافيات في غزة تقديراً لصمودهم الاستثنائي في تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

تواصلت الجلسات في اليومين الثاني والثالث بنقاشات حول العنف الرقمي وتجارب نساء واجهن حملات تشويه وابتزاز وبحوارات حول حماية الشهود وتوثيق الألم وتجاوز التعقيدات القانونية، إلى جانب تدريبات متقدمة في فن السرد والتحقيق الميداني والتشويق الصحافي واستعراض نتائج مشاريع "أريج" في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وما وفّرته من أدوات جديدة في كشف التضليل وتعزيز التحقيق الاستقصائي.

وفي ختام الملتقى أعلنت "أريج" جوائز الصحافة الاستقصائية العربية لعام 2025 بعد تنافس 166 تحقيقاً من 26 دولة حيث ذهبت الجائزة الذهبية إلى تحقيق "أريج" مع صحيفة ذا غارديان البريطانية "أنياب إسرائيل تنهش الفلسطينيين في غزة والضفة عبر تحويل كلاب أوروبية لسلاح حرب" للصحافي محمود السبكي وبمشاركة الصحافية ظريفة حسن من قطاع غزة والصحافية عزيزة نوفل من الضفة الغربية. كشف هذا التحقيق عن استخدام إسرائيل للكلاب المدرّبة القادمة من دول أوروبية باعتبارها سلاحاً ضد المدنيين الفلسطينيين في تجاهل واضح للمعايير الأخلاقية.

أما الجائزة الفضية فقد حصل عليها تحقيق "أريج" وموقع المهاجر "المصيدة البشرية: لاجئون سودانيون يقعون في فخ عصابات منظمة على حدود مصر" للصحافية سلمى عبد العزيز وللصحافي إيهاب زيدان، والذي فضح شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل اللاجئين الفارين من الصراع في السودان.

فيما تقاسم الجائزة البرونزية تحقيقان: الأول لـ"أريج" وموقع جمار بعنوان "طلبيات قاتلة: الوجه الخفي لشركات التوصيل في العراق" للصحافيين حسن الشنون وميزر كمال، والذي تتبع المخاطر القاتلة التي يتعرض لها سائقو التوصيل وسط غياب الضمانات والثاني تحقيق "أريج" وموقع مواطن "شظايا على المذبح.. كنائس السودان في مرمى نيران طرفي الصراع" للصحافي حامد فتحي، الذي وثق الاعتداءات التي طاولت الكنائس ورجّح مسؤولية طرفي الحرب عنها في سياقات ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب. كما نوهت لجنة التحكيم بتحقيق "مزارع تحت السيطرة.. كيف يهدد تطبيق إسرائيلي غير مرخص سيادة المغرب" للصحافي سامي صبير المنشور في منصة هوامش.

أُعلنَت الجوائز في حفل قدّمته المديرة العامة لـ"أريج" روان الضامن، وشارك في تسليمها سفراء السويد وهولندا ودبلوماسيون من النرويج والاتحاد الأوروبي. كذلك، تخلّل الحفل كلمات للصحافي الاستقصائي العالمي فريدريك أوبرماير ولرئيسة لجنة التحكيم رشا فائق ولرئيسة مجلس إدارة "أريج" زاهرة حرب إضافة إلى كلمة من منظمة دعم الإعلام الدولية IMS.

وبذلك اختتمت "أريج" عاماً جديداً من دعمها لمهنة التحقيق الاستقصائي التي رعتها على مدى 20 عاماً درّبت خلالها أكثر من 20000 صحافي ومحرر ومدقق معلومات، وأشرفت على نشر أكثر من 1000 تحقيق، وأسّست أوّل شبكة عربية لمدققي المعلومات ومنصة للمبلغين ورسّخت حضور الذكاء الاصطناعي الأخلاقي في العمل الاستقصائي في العالم العربي.