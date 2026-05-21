- في عام 1945، أُجري أول اختبار نووي في التاريخ، تجربة "ترينيتي"، التي أنتجت مادة جديدة تُسمى "الكلاثرات"، تتكون من الكالسيوم والنحاس والسيليكون، واكتشفها فريق دولي بقيادة الجيولوجي لوكا بيندي. - الكلاثرات، التي تشبه القفص، تحبس الذرات والجزيئات، مما يمنحها خصائص فريدة، وتعد بتطبيقات تكنولوجية مهمة مثل تحويل الحرارة إلى كهرباء وتخزين الغاز والهيدروجين. - تشكّلت الكلاثرات تلقائياً أثناء الانفجار النووي، مما يبرز قدرة الظروف القاسية على توليد مواد جديدة، مثل بلورة غنية بالسيليكون، وثّقها فريق بيندي سابقاً.

أنجب أول اختبار نووي في التاريخ، عام 1945، مادة لم يسبق لها مثيل في الطبيعة أو المختبر. المادة عبارة عن كلاثرات تتكون من الكالسيوم والنحاس والسيليكون، وتشكّلت إثر تجربة "ترينيتي" النووية في 16 يوليو/تموز 1945؛ وقد اكتشفها، مؤخراً فقط، فريق بحث دولي بقيادة الجيولوجي لوكا بيندي من جامعة فلورنسا الإيطالية.

قبل ثمانين سنة انفجرت أول قنبلة نووية في تجربة ترينيتي، التي أُجريت ضمن مشروع مانهاتن في صحراء نيو مكسيكو، حيث فُجّرت قنبلة بلوتونيوم أطلقت طاقة تعادل 25 كيلوطناً من مادة تي إن تي. وعندما انقشعت سحابة الفطر، خلّفت وراءها مادة غريبة تشبه الزجاج، ناتجة عن انصهار الرمال وتبخر أسلاك الاستشعار، أطلق عليها العلماء اسم الترينيتايت، وداخلها اكتشف العلماء مادة تُسمى "الكلاثرات".

و"الكلاثرات" مواد لها بنية تشبه القفص تحبس الذرات والجزيئات الأخرى بداخلها، مما يمنحها خصائص فريدة. وهي مواد ذات أهمية بالغة في قطاع التكنولوجيا، إذ تَعِد بتطبيقات مهمة مثل تحويل الحرارة إلى كهرباء، وتطوير أشباه موصلات جديدة، وتخزين الغاز والهيدروجين لتقنيات الطاقة المستقبلية. وقد تمكّن الفريق من رصد الكلاثرات داخل قطرة معدنية صغيرة غنية بالنحاس مغمورة في عينة من الترينيتيت الأحمر.

رصد اتفاق الطاقة النووية بين أميركا والسعودية لا يتضمن ضوابط صارمة

ويقول الباحثون إن المادة الجديدة تشكّلت تلقائياً أثناء انفجار نووي. وهذا يدل على أن الظروف القاسية، مثل درجات الحرارة والضغوط العالية للغاية، قادرة على توليد مواد جديدة يستحيل الحصول عليها بالطرق التقليدية، بدليل أنه في الانفجار نفسه تشكّلت مادة نادرة أخرى، تشبه بلورة غنية بالسيليكون، سبق أن وثّقها فريق الخبراء بقيادة بيندي قبل بضع سنوات. ويشرح الباحثون أن الأحداث مثل الانفجارات النووية، والصواعق، وارتطام النيازك، هي بمثابة مختبرات طبيعية حقيقية، فهي تتيح رصد أشكال من المادة يصعب محاكاتها في المختبر.