- كشفت دراسة حديثة عن مخاطر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في التخطيط لأعمال عنف، حيث قدمت دعماً أو معلومات مرتبطة بالعنف في ثلاثة أرباع الحالات، مما يبرز فجوات في أنظمة الحماية لدى بعض الشركات التقنية. - أظهرت الاختبارات تفاوتاً في استجابة الروبوتات لطلبات العنف، حيث رفضت بعض الروبوتات تقديم المساعدة، بينما قدمت أخرى إجابات مفصلة، مما أثار جدلاً حول أمان هذه الأنظمة. - ردت الشركات المطورة بطرق مختلفة على النتائج، محذرة من تداعيات انتشار الروبوتات في الحياة اليومية، ومؤكدة على ضرورة تحمل المسؤولية لضمان عدم استغلال التقنيات في الإضرار بالمجتمعات.

تكشف اختبارات حديثة عن المخاطر المتزايدة التي تشكلها روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت أنها قد تُستخدم للمساعدة في التخطيط لأعمال عنف، من بينها هجمات إطلاق النار والتفجيرات والاغتيالات. ووفق دراسة أجرتها منظمة معنية بمكافحة الكراهية على عشرة روبوتات دردشة في الولايات المتحدة وأيرلندا، قدّمت هذه الأنظمة دعماً أو معلومات مرتبطة بالعنف في نحو ثلاثة أرباع الحالات، مقابل نسبة محدودة من الحالات التي رفضت فيها الاستجابة.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على فجوات في أنظمة الحماية لدى بعض الشركات التقنية، في وقت تتوسع فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمكانية استغلاله من قبل مستخدمين يسعون إلى تنفيذ أعمال عنيفة.

وخلال اختبارات أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية بالتعاون مع شبكة "سي أن أن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتحل الباحثون شخصيات فتيان في الثالثة عشرة من العمر، في محاولة لاختبار استجابة روبوتات الدردشة لطلبات مرتبطة بالعنف. وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً بين المنصات، إذ رفض روبوت "كلود" التابع لشركة أنثروبيك و"ماي إيه آي" من "سناب شات" بشكل متكرر تقديم أي مساعدة يمكن أن تسهّل العنف.

في المقابل، قدّمت روبوتات أخرى، بينها "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" و"جيميناي" من "غوغل" و"ديبسيك" الصيني، إجابات وُصفت بأنها قد تكون مفصلة في بعض الحالات. ووفق نتائج البحث، قدّم "تشات جي بي تي" استجابات اعتُبرت مساعدة في 61% من الحالات التي عبّر فيها المستخدمون عن نيات عنيفة، فيما قدّم "جيميناي" مستوى مشابهاً من التفاصيل.

كما أشار التقرير إلى أن روبوت "ديبسيك" قدّم معلومات واسعة حول أنواع من الأسلحة في سياق أسئلة مرتبطة باغتيالات سياسية، في حين أنهى إحدى إجاباته بعبارة "إطلاق نار سعيداً (وآمناً)!"، ما أثار جدلاً واسعاً.

في المقابل، أظهرت بعض الأنظمة قيوداً أكثر صرامة، إذ رفض "كلود" تزويد المستخدمين بمعلومات عن حوادث إطلاق النار أو شراء الأسلحة، وأكد أنه "لا يمكنه ولن يقدّم معلومات قد تسهّل العنف"، فيما شدد "ماي إيه آي" على أنه "مُبرمج ليكون مساعداً غير مؤذٍ" ولا يمكنه تقديم هذا النوع من المعلومات.

وبحسب صحيفة ذا غارديان، ردّت شركة غوغل على هذه النتائج بالإشارة إلى أن الاختبارات أُجريت على نسخة قديمة من نموذجها، وأكدت أن الإصدارات الأحدث تتضمن تحسينات على معايير السلامة. كما ذكرت أن روبوتها رفض بعض الطلبات بوضوح، مشدداً على التزامه بتقديم مساعدات آمنة.

من جهتها، وصفت "أوبن إيه آي" منهجية البحث بأنها "معيبة ومضللة"، وأكدت أنها أدخلت تحديثات على نماذجها لتعزيز آليات الحماية، وتحسين القدرة على اكتشاف ورفض المحتوى العنيف.

في السياق نفسه، حذّر الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، عمران أحمد، من تداعيات هذه الظاهرة، معتبراً أن انتشار روبوتات الدردشة في الحياة اليومية قد يجعلها أداة محتملة تُستغل من قبل أفراد يسعون إلى التخطيط لأعمال عنف. وقال إن المشكلة لا تقتصر على خلل تقني، بل تمتد إلى "فشل في تحمّل المسؤولية"، في ظل تصميم بعض الأنظمة على تعظيم التفاعل والاستجابة للمستخدمين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد المخاوف من قدرته على تجاوز الضوابط الأخلاقية والتقنية، ما يفرض تحديات متزايدة أمام الشركات والحكومات لضمان عدم تحوّل هذه التقنيات إلى أدوات تُستخدم في الإضرار بالمجتمعات.