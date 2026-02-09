احتيال عبر الهاتف بسؤال بسيط: احذروا من الردّ بـ"نعم"

- تحذّر السلطات من احتيال "قل نعم"، حيث يستغل المحتالون تسجيل إجابة "نعم" من الضحية للموافقة على عمليات شراء غير مرغوب فيها. يُنصح بعدم الإجابة بـ"نعم" على الأسئلة الهاتفية المشبوهة. - لتجنب الاحتيال، يُفضل عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية، وإنهاء المكالمات المشبوهة فوراً. يُنصح بالتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام موثوقة، وحظر الأرقام المجهولة. - في حال الوقوع ضحية، يجب إبلاغ المؤسسات المالية فوراً، وتجميد الائتمان، وتغيير كلمات المرور، وتقديم بلاغ للشرطة.

تحذّر السلطات والخبراء من عملية الاحتيال الهاتفي المسماة "قل نعم". خلالها، يطرح المتصل المحتال سؤالاً بسيطاً على أمل أن يجيب الضحية بكلمة "نعم". قد تؤدي هذه الإجابة إلى تلقي المزيد من المكالمات من المحتالين، أو حتى إلى سرقة المال من البطاقات البنكية.

وتلجأ مؤسسات مالية وصحية وغيرها، حكومية وخاصة، إلى قيود إضافية بهدف تأمين حماية البيانات والمعاملات الرقمية، ومنها البصمة الصوتية، لتشكّل طبقة حماية إضافية لحسابات المستخدم من الاحتيال. ويمكن من خلال البصمة الصوتية الدخول إلى الحسابات المصرفية وتحويل الأموال. والمحتالون قد يسجّلون الصوت ويستغلونه لاختراق الحساب، ويوضح بنك أستراليا أنه باستخدام تسجيل صوتي للمستخدم وهو يقول "نعم"، يستطيع المحتال الموافقة على عمليات شراء غير مرغوب فيها.

كيف يجرى احتيال "قل نعم"؟

أثناء تعرّض الضحية لحيلة "قل نعم"، يتلقى مكالمة واردة من رقم محلي. ينتحل المحتال صفة ممثل لجهة حكومية أو مؤسسة مالية أو أي جهة أخرى. يطرح المتصل أسئلة بسيطة تجعل الضحية يجيب بـ"نعم"، مثل "هل تسمعني؟" أو "هل أنت فلان الفلاني؟" أو "هل أنتِ صاحبة المنزل؟". بعدها قد يقول المتصل شيئاً من قبيل "أواجه مشكلة في السماعات" أو "سأعاود الاتصال بك حالاً".

تبدو هذه الأسئلة جميعها بريئة، وقد يكون المتصل برنامجاً آلياً وليس حتى شخصاً حقيقياً. الهدف من وراء هذه الأسئلة هو تسجيل إجابات "نعم". يستخدم المحتالون بعد ذلك تسجيل "نعم" بصوت الضحية لتأكيد الموافقة على عملية شراء كبيرة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تلقي المزيد من المكالمات من المحتالين.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال الهاتفي؟

لتجنّب الوقوع ضحية عملية الاحتيال من نوع "قل نعم"، أو أي نوع من عمليات الاحتيال التي تتطلب الموافقة، ينصح موقع مقاطعة كلاتسوب الأميركية بالآتي:

إذا طرح المتصل سؤالاً يُفترض أن تكون إجابته "نعم"، فالإجابة يجب أن تكون مختلفة، مثل "أسمعك" أو "أنا هي"، ثم إنهاء المكالمة فوراً. عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية أو المالية لأي شخص غريب. الأفضل من ذلك، إغلاق الخط من دون أن النطق بأي كلمة. الانتباه إلى أي مؤشرات تحذيرية، مثل تلقي مكالمة غير متوقعة من شركة أو جهة حكومية. إذا كان المتصل ينتحل صفة ممثل لشركة أو وكالة حكومية أو منظمة أخرى، فيجب التواصل مع تلك المنظمة من خلال رقم هاتف تم التحقق منه. عدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة. حظر الأرقام المجهولة.

لكن ماذا نفعل لو وقعنا في الفخ، وسُرقت هويتنا عبر عملية احتيال هاتفي؟ ينصح موقع شركة إكسبيريان للبيانات بفعل بما يلي: