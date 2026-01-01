احتفالات عربية مبهرة وأرقام قياسية جديدة مع دخول عام 2026

- احتفلت الدول العربية بعام 2026 بعروض ضوئية وألعاب نارية مذهلة، حيث سجلت أرقام قياسية باستخدام الطائرات المسيَّرة وتقنيات الليزر، مما حول سماء المدن إلى منصات عرض عالمية. - في الإمارات، شهدت دبي 40 عرضًا ضوئيًا، بينما حققت رأس الخيمة رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأكبر عرض جوي لطائر العنقاء باستخدام 2300 طائرة مسيَّرة. - في مصر، أضاءت الألعاب النارية سماء الأهرامات، بينما شهدت قطر فعاليات جماهيرية في درب لوسيل، مما يعكس التوجه نحو احتفالات جماهيرية كبرى.

استقبلت دول عربية عدّة عام 2026 باحتفالات مبهرة شملت عروضاً ضوئية متطورة وألعاباً نارية ضخمة وفعاليات جماهيرية، وسط إقبال واسع في الساحات والشوارع العامة. وتميّزت الاحتفالات هذا العام بتسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى العروض البصرية، ولا سيّما في استخدام الطائرات المسيَّرة وتقنيات الإضاءة والليزر، ما حوّل سماء عدد من المدن العربية إلى منصّات عرض مفتوحة قدّمت مشاهد غير مسبوقة من حيث الحجم والتنسيق والمدة، وعكست توجّهاً متصاعداً نحو تحويل احتفالات رأس السنة إلى أحداث جماهيرية كبرى ذات طابع عالمي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، في مقطع فيديو، بأن الدولة استقبلت العام الجديد بعروض لافتة في أكثر من موقع، من بينها 40 عرضاً في دبي، واحتفالات أخرى في أبوظبي، إضافةً إلى تحقيق أرقام قياسية عبر مشاركة 6500 طائرة درون في إحدى الفعاليات، وإطلاق أكبر قذيفة ألعاب نارية في التاريخ في رأس الخيمة.

وشهدت دبي احتفالات وعروضاً لافتة مع بداية العام الجديد، وفق ما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة إكس. وتنوّعت مظاهر الاحتفاء بين ألعاب نارية وعروض ضوئية. فيما استُقبِل العام الجديد بعرضٍ استثنائي للألعاب النارية في برج خليفة، إلى جانب عرض صورتين لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ونائبه محمد بن راشد على واجهة البرج، وفق ما أورده تلفزيون دبي.

وفي رأس الخيمة، استُقبل عام 2026 بعرضٍ مذهلٍ للألعاب النارية والطائرات المسيَّرة استمرّ 15 دقيقة، مسجِّلاً رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن فئة "أكبر عرض جوي لطائر العنقاء شُكِّل بالطائرات المسيَّرة متعدّدة المراوح". وجاء اختيار طائر العنقاء بوصفه رمزاً للتجدّد والتفاؤل والنهضة، احتفاءً بروح التقدّم والازدهار التي تميّز الإمارة. ونُفِّذ العرض بمشاركة 2300 طائرة مسيَّرة، من بينها 1000 طائرة متطوّرة مجهّزة بالألعاب النارية والليزر، أضاءت أجنحة طائر العنقاء في أثناء تحليقه فوق الواجهة البحرية. كذلك تضمّن تشكيلاً بصرياً آخر بعنوان "الترحيب"، جسّد إنساناً ينهض من البحر بذراعين مفتوحتين، في تعبيرٍ عن حفاوة استقبال الإمارة للعالم. وعقب ذلك، امتدّ عرض الألعاب النارية على طول ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى منطقة الحمراء، تزامناً مع العدّ التنازلي حتى منتصف الليل، وسط حضور جماهيري واسع.

#رأس_الخيمة تستقبل العام الميلادي الجديد 2026 بعرضٍ استثنائي للألعاب النارية، محققةً رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة #غينيس للأرقام القياسية عبر أكبر عرض جوي لتشكيل طائر «العنقاء» باستخدام طائرات مسيّرة، بحضور آلاف الجماهير من مختلف أنحاء العالم.#الإمارات@GWR pic.twitter.com/Fq5kNGZtkJ — Ras Al Khaimah Government Media Office (@RAKmediaoffice) January 1, 2026

وفي قطر، شهد درب لوسيل في الدوحة فعاليات جماهيرية بمناسبة العام الجديد، من بينها إطلاق ألعاب نارية، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي مصر، تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، جانباً من فعاليات الاحتفالية التي أُقيمت في منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين، حيث أُضيئت الأبراج بألوان علم مصر. وفي السياق نفسه، أضاءت الألعاب النارية سماء أهرامات الجيزة احتفالاً ببدء العام الميلادي 2026.

(الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)