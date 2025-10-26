احتفاء مصري بعودة الفنان محمد سلام بعد غياب استمر عامين

- عودة محمد سلام للساحة الفنية: بعد غياب قسري دام عامين بسبب موقفه الداعم لفلسطين، يعود الفنان محمد سلام بعملين جديدين، أحدهما مسلسل "كارثة طبيعية" وأداء تمثيلي في احتفالية "وطن السلام" أمام الرئيس المصري. - دعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: أثارت عودة سلام موجة من الفرح والدعم على المنصات الرقمية، حيث أشاد الجمهور والفنانون بعودته "برأس مرفوعة"، رغم خسارته الملايين لتمسكه بمبادئه. - إشادة بموقفه الشجاع: عبّر العديد من الفنانين والنقاد عن سعادتهم بعودة سلام، مشيدين بموقفه الشجاع تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات المهنية التي واجهها.

شهدت الساحة الفنية المصرية احتفاءً كبيراً بعودة الفنان محمد سلام بعد غياب قسري دام نحو عامين، ليعود هذه المرة بعملين في وقت واحد. الأول هو الإعلان عن الملصق الرسمي لمسلسل "كارثة طبيعية" الذي يُعد أول بطولة مطلقة له، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، بعد أن ظل حبيس الأدراج رغم الانتهاء من تصويره منذ مدة طويلة. أما الظهور الثاني، فكان خلال مشاركته في احتفالية "وطن السلام" أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم آمال ماهر، وأصالة، وحمزة نمرة، حيث قدّم عرضاً تمثيلياً قصيراً عن تاريخ سيناء.

جاء هذا الاحتفاء ليعيد سلام إلى مكانته الطبيعية، ويرد له اعتباره بعد إبعاده قسراً لما يزيد عن عامين عقب موقفه الداعم لفلسطين ورفضه المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض في السعودية. فقد أعلن سلام وقتها، عبر فيديو مؤثر، اعتذاره عن المشاركة قائلاً إنه لا يستطيع أن يقدم عملاً كوميدياً بينما غزة تغرق في الدماء، متسائلاً: "هقول لربنا إيه؟". هذا الموقف اعتبره البعض تحدياً للجهة المنتجة في السعودية، ما تسبب في استبعاده من العمل واستبداله بالممثل محمد نور، وتعرض بعدها لهجوم حاد من الفنان بيومي فؤاد، بينما التزمت بطلة العرض مي عز الدين الصمت.

احتفال بعودة محمد سلام

عودة سلام أثارت موجة من الفرح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن رواد المنصات الرقمية حملات دعم واحتفاء مؤكدين أنه عاد "برأس مرفوعة"، بعد أن فضّل خسارة الملايين على التنازل عن قناعاته. كما بارك عدد من الفنانين والقنوات الفضائية عودته. لكن بعض المعلقين انتقدوا تأخر هذا الدعم متسائلين: لماذا لم يسانده أحد وقت الأزمة؟

الفنان صبري فواز نشر مقطعاً من ظهور سلام في الاحتفالية، وعلّق: "هي دي أحلى حمد الله على السلامة". فيما كتب الفنان حمزة العيلي عبر حسابه على "فيسبوك": "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وسبحان العظيم المنصف. يا سلام عليك يا أبو سلام، عوداً عظيماً يا حبيبي، في احتفالية وطن السلام أمام الرئيس وأمام العالم كله". الناقدة ماجدة خير الله أعربت أيضاً عن سعادتها بعودته، قائلة :"حفاوة استقبال محمد سلام يستحقها دون أن يضطر للتراجع عن موقفه. أهلاً بك وسط جمهورك وناسك يا سلام".

وفي منشور مطول، كتب الفنان والإعلامي عباس أبو الحسن: "في بداية أحداث غزة، طلع الفنان محمد سلام في فيديو صادق ومشرِّف، معلناً أنه مش هيشارك في موسم الرياض بسبب الإبادة اللي بتحصل في غزة وقال (هقول لربنا إيه؟). الناس كانت بتحبه قيراط، وبعد موقفه حبوه 24 قيراط." وأضاف: "صحيح من الناحية المهنية اعتذاره المفاجئ قبل السفر بيوم خطأ جسيم، وكان ممكن يتعرّض لغرامة أو وقف عن العمل، لكن الحقيقة أنه دفع ثمناً باهظاً بجلوسه في بيته عامين دون عمل". واختتم: "اليوم عاد سلام ليظهر في احتفالية وطن السلام وسط تصفيق حار، والجميع يشيد بموقفه المشرف تجاه القضية الإنسانية. حمد الله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة".