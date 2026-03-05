احتفاء بأداء فارس الحلو في مسلسل "مولانا"

- شهدت عودة الممثل السوري فارس الحلو إلى الدراما السورية اهتماماً كبيراً بعد مشاركته في مسلسل "مولانا"، حيث يجسد شخصية العقيد كفاح، مما أثار نقاشات واسعة في الإعلام العربي. - تناولت التقارير الإعلامية عودة الحلو كحدث درامي مهم، مشيرة إلى أن شخصيته تلعب دوراً محورياً، وأداؤه أضاف عمقاً وتشويقاً نفسياً للمسلسل. - امتد التفاعل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأداء الحلو القوي، معتبرين أن عودته تؤكد تنوع موهبته الفنية.

حظيت عودة الممثل السوري فارس الحلو إلى الدراما السورية باهتمام إعلامي وجماهيري بعد مشاركته في مسلسل "مولانا"، حيث يجسد شخصية العقيد كفاح، في ظهور يُعد من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي الحالي بعد سنوات من الغياب عن الإنتاجات التلفزيونية السورية. وتحولت هذه المشاركة إلى مادة نقاش في عدد من الصحف والمنصات الإعلامية العربية، التي توقفت عند طبيعة الشخصية وأدائه فيها، إلى جانب التفاعل الملحوظ من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

تناولت تقارير إعلامية عدة هذا الظهور بوصفه حدثاً درامياً لافتاً، مشيرةً إلى أن عودة فارس الحلو تشكّل محطة مهمة في سياق الدراما السورية. ولفتت هذه التقارير إلى أن شخصية العقيد كفاح تؤدي دوراً محورياً في دفع مسار الأحداث، وأن أداء الحلو أضفى ثقلاً درامياً واضحاً على الخط الرئيسي للعمل. كما أشارت إلى أن حضوره أعاد عنصر التشويق النفسي إلى مجريات المسلسل، من خلال تقديم شخصية سلطوية بأسلوب هادئ بعيد عن الخطابية المباشرة، ما منح الدور بعداً درامياً أكثر تعقيداً.

كما تناولت تغطيات أخرى هذا الحضور من زاوية تأثيره الفني، معتبرة أن عودة فارس الحلو تؤكد أن حضوره لا يُقاس بعدد الأعمال التي يشارك فيها، بل بقدرته على إحداث أثر قوي كلما ظهر على الشاشة. وفي السياق نفسه، رأت بعض التحليلات أن ظهور شخصية العقيد كفاح أعاد رسم ملامح الشخصية السلطوية في الدراما، حيث بدا حضوره قائماً على توتر داخلي مكثف، استخدم فيه نبرة الصوت وحركة الجسد لإبراز قوة الشخصية وصلابتها.

ولم يقتصر التفاعل على التغطيات الإعلامية، بل امتد أيضاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول متابعون مقاطع من مشاهده في المسلسل، مشيدين بقدرته على فرض حضور قوي حتى في المشاهد المحدودة، ومشيرين إلى أن أداءه اتسم بالهدوء المشحون بالتوتر، والنظرات الحادة التي منحت الشخصية بعداً نفسياً واضحاً. وتكررت في التعليقات أوصاف مثل "قوة النظرة" و"الهدوء المخيف"، في إشارة إلى الطريقة التي قدّم بها الشخصية من دون مبالغة أو انفعال ظاهر.

ويُعد دور العقيد كفاح مختلفاً نسبياً عن عدد من الأدوار التي اشتهر بها فارس الحلو في مسيرته، إذ عُرف سابقاً بأدائه في أعمال تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية. فقد ارتبط اسمه لدى الجمهور بشخصية فرحان في المسلسل الكوميدي الشهير "عيلة خمس نجوم"، كما شارك في المسلسل الكوميدي المعروف "أبو الهنا" بدور اسماعيل كمخة، إلى جانب أدوار درامية بارزة مثل شخصية عبدوش الداشر في "نهاية رجل شجاع"، ودور ربيع في "خان الحرير"، إضافة إلى مشاركته في "لعنة الطين".

"مولانا" تدور أحداثه حول جابر (تيم حسن) الهارب من ماضيه ومن مجتمعه الذي "يتخفى داخل نسب مقدس، مشعلاً حيلة جريئة تعيد صياغة أمل قرية منسية تنتظر مولاها منذ عشرات السنين، ليحيي أملها وعزيمتها على البقاء والاستمرار". إلى جانب الحلو، يشارك في بطولته تيم حسن ومنى واصف ونور علي ونانسي خوري وجرجس جبارة وغيرهم. المسلسل من إخراج سامر البرقاوي، وسيناريو وحوار سيف رضا حامد والبرقاوي.

فارس الحلو ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد 1961 في بلدة مشتى الحلو في محافظة طرطوس. تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مسيرته الفنية عبر المسرح قبل أن ينتقل إلى التلفزيون والسينما. شارك في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها "دمشق مع حبي" و"تحت السقف" و"الليل"، كما نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي عام 2007 عن دوره في فيلم "علاقات عامة".