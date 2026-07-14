- أُثيرت ضجة في تركيا بعد احتجاز المغني هالوك ليفنت بتهم غسل الأموال وإنشاء منظمة إجرامية، ومنعه من السفر إلى ألمانيا، مما أدى إلى إلغاء أنشطته الفنية. - نشر ليفنت بياناً ينفي فيه ارتباط ديونه الشخصية بحسابات جمعية "أحباب"، وألقى باللوم على وزارة الداخلية، بينما أكد نائب الوزير بولنت توران أن التفتيش يتم بناءً على شكاوى قضائية. - اشتهر ليفنت بأعماله الخيرية وصوته المميز، وبدأ مسيرته الفنية في إسطنبول، حيث أصدر ألبومه الأول "على الطرقات" عام 1993.

عمّت المفاجأة شريحة واسعة من الجمهور التركي، بعد احتجاز المغني هالوك ليفنت، مؤسس جمعية "أحباب" الخيرية، وتوجيه اتهامات إليه تتعلق بغسل أموال متحصلة من الجريمة، وإنشاء وإدارة منظمة إجرامية، ومخالفة قانون الجمعيات.

وأفادت مصادر إعلامية تركية، الاثنين، بأن المغني ليفنت حاول السفر إلى ألمانيا عبر مطار إسطنبول، إلّا أنه فوجئ بوجود تعميم يمنعه من السفر على المنافذ الحدودية، فغادر المطار إلى ولاية بورصة، في جنوب مرمرة، بين مدينتَي إسطنبول والعاصمة أنقرة، قبل أن يُلقى القبض عليه لاستكمال التحقيقات التي فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول، وذلك عقب مداهمة مقر الجمعية وتوقيف 20 شخصاً من العاملين والمرتبطين بها.

وأكدت مصادر تركية، إلغاء جميع الأنشطة والحفلات المقرّرة للمغني ليفنت بسبب احتجازه، كما أعلنت إدارة مهرجان "NG Afyon Motofest" رسمياً تحديث برنامجها، واستبعاد هالوك ليفنت من قائمة الفنانين المشاركين، وإلغاء الحفل الذي كان مقرراً يوم الجمعة 17 يوليو/تموز في "جي جي أرينا" بحي أتاشهير في إسطنبول.

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ونشر المغني المحتجز ليفنت بياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علّق فيه على توقيفه، وقال: "أصدقائي الأعزاء، انتظروا المفاجأة الكبرى والقنبلة الحقيقية خلال التصريحات التي سأدلي بها قريباً، وستصابون بالذهول"، مشيراً إلى أن ديونه وأمواله الشخصية منفصلة عن حسابات جمعية "أحباب".

وألقى المغني التركي بالمسؤولية على وزارة الداخلية، قائلاً إنّه تواصل مع نائب وزير الداخلية بولنت توران قبل اعتقاله، واستمر في إرسال رسائل يومية حول الموضوع نفسه طوال الأيام الخمسة عشر الماضية. وأشار ليفنت إلى أن هناك محاولات لربط جمعية "أحباب" بديونه الشخصية، معرباً عن رغبته في تدقيق جميع أنشطة الجمعية منذ الزلزال وحتى اليوم.

في المقابل، رد نائب وزير الداخلية بولنت توران على تصريحات ليفنت، مؤكداً أن عمليات تفتيش الجمعيات لا تُجرى بناءً على رسائل عشوائية، بل وفقاً للشكاوى الواردة من الجهات القضائية، قائلاً: "ليحكم القضاء، لا وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح، في بيان، أنّ "عمليات التفتيش الوزارية لا يمكن توجيهها بطلبات شخصية أو رسائل نصية، بل تخضع لآلية قانونية تعتمد على تقييم المخاطر الإدارية، أو الطلبات الواردة من السلطات القضائية والإدارية، أو الشكاوى، على أن تُشارك النتائج مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها النيابات العامة". وبين أنه "جرى تفتيش نحو 103 آلاف جمعية في تركيا من قبل المديرية العامة للعلاقات مع المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 5253، من خلال مفتشي الإدارة ومفتشي الجمعيات".

Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.



Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya… — Bülent TURAN (@turanbulent) July 13, 2026

وحقق المغني الشهير هالوك ليفنت شهرة واسعة في تركيا بفضل أعماله الخيرية والإنسانية، وتأسيسه جمعية "أحباب"، إلى جانب صوته وأغانيه، إذ بدأ مسيرته بالغناء في شوارع إسطنبول لجمع الأموال ومساعدة الأطفال المرضى.

سأجدك على الطرقات

وُلد ليفنت في منطقة يورغير بولاية أضنة جنوبي تركيا، ولم يُكمل دراسة برمجة الحاسوب في جامعة أنقرة بسبب ظروفه المعيشية وتراكم الديون. وانتقل عام 1992 إلى إسطنبول، حيث بدأ الغناء في المقاهي والحانات، قبل أن يلتقي بالملحن يلدراي غورغين، الذي فتح له باب الاحتراف. وأصدر أول ألبوماته "على الطرقات" عام 1993، وحقق نجاحاً كبيراً ببيع أكثر من 200 ألف نسخة، وهو ما اعتبره النقاد بداية انطلاقته الفنية.

وأصدر بعد ذلك ثمانية ألبومات، من بينها "فراق آخر"، و"الملك عار"، و"يوميات رجل"، و"الوصية". وتبقى، في نظر الكثير من جمهوره، أغنية "سأجدك على الطرقات" أشهر أعماله، والأغنية التي صنعت نجوميته.