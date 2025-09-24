احتجاز مقدم برامج ومغني راب على خلفية نكتة "مسيئة للإسلام" في تركيا

- احتجزت السلطات التركية بوجاك سويدمير وإنيس آق كوندوز بعد أن تضمن برنامجهما على يوتيوب نكتة عن حديث نبوي، مما أثار اتهامات بالتحريض على الكراهية الدينية. - اعتذر سويدمير وآق كوندوز ونفيا نية الإساءة، مؤكدين أن النكتة كانت تعليقاً من مشاهد، وأزال سويدمير الفيديو فور تنبيهه. - شهدت تركيا قضايا مشابهة مؤخراً، منها سجن رسامي كاريكاتير بسبب رسوم اعتُبرت مسيئة للنبي محمد، مما أثار انتقادات من الرئيس أردوغان.

احتجزت تركيا رجلين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على ذمة المحاكمة بعد أن قال ممثلو الادعاء إن برنامجهما على الإنترنت تضمن نكتة أشارت إلى حديث نبوي، وهو ما قد يشكل تحريضاً على الكراهية الدينية. وأمرت محكمة في مدينة إسطنبول باحتجاز مقدم برنامج "سوغوك سافاش" (الحرب الباردة) على موقع يوتيوب، بوجاك سويدمير، وضيفه مغني الراب إنيس آق كوندوز، بعد أن قالت السلطات إن البرنامج تضمن مزحة عن حديث النبي محمد الذي قال فيه إن "الخمر أم الخبائث". وأشار الادعاء إن هذا التعليق ربما يثير العداء على أسس دينية.

واعتذر كلا الرجلين بعد البث ونفيا ارتكاب مخالفات عندما مثلا أمام المحكمة، أمس الثلاثاء. قال سويدمير إنه لم يكن لديه نية لإثارة الكراهية، مضيفاً أنه أزال الفيديو بمجرد تنبيهه إلى المسألة وقدّم اعتذاره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. بدوره، نفى آق كوندوز أيضاً أي إشارة إلى إساءة متعمدة، مؤكداً أن كلامهما أسيء تفسيره. وقال إن النكتة كانت تعليقاً من أحد المشاهدين قرأه على الهواء، معتقداً أنه مجرد تلاعب بالألفاظ، وأقر بأنه كان عليه أن يفكر ملياً قبل ذلك.

وشهدت تركيا عدة قضايا مماثلة مؤخراً، كان آخرها سجن أربعة من رسامي الكاريكاتير في مجلة ليمان الأسبوعية الساخرة، بسبب رسم اعتُبر أنه يصور النبي محمد والنبي موسى، ووصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "استفزاز حقير".

(رويترز)