احتجاز أكثر من 12 صحافياً خلال تغطية الأحداث في فنزويلا

- احتُجز أكثر من 12 صحافياً في كاراكاس أثناء تغطيتهم لأحداث سياسية، وأُفرج عن 13 منهم لاحقاً، بينما بقي صحافي واحد رهن الاحتجاز، مما يبرز القيود الشديدة على العمل الصحافي المستقل في فنزويلا. - بعد عملية دهم أميركية، اختُطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مما أدى إلى احتجاز صحافيين كانوا يغطون الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية، حيث صودرت هواتفهم وخضعت لتفتيش دقيق. - تُستخدم تهم مثل "الإرهاب" و"التحريض على الكراهية" لملاحقة الصحافيين، مع تسجيل 21 اعتقالاً في 2025، مما يعكس قمع الصحافة الحرة في البلاد.

أفادت نقابة الصحافة في فنزويلا بأنّ أكثر من اثني عشر عاملاً في وسائل الإعلام احتُجزوا، يوم الاثنين، أثناء تغطيتهم الأحداث في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، من بينها مسيرة دعماً للرئيس نيكولاس مادورو وحفل أداء اليمين الدستورية للهيئة التشريعية الجديدة في البلاد.

وأوضحت النقابة، المعروفة اختصاراً باسم SNTP، في منشور على منصة إكس، أنّ 13 من المحتجزين أُفرج عنهم لاحقاً، كان أحدهم قد رُحِّل، فيما بقي صحافي واحد رهن احتجاز أجهزة الاستخبارات. وأضافت أنّ العمل الصحافي المستقل داخل فنزويلا يخضع لقيود شديدة، وأنّ السلطات رفضت منح تأشيرات دخول لصحافيين أجانب.

وجاءت هذه الاحتجازات بعد ثلاثة أيام من عملية دهم نُفِّذت قبيل الفجر من قِبل قوات أميركية في كاراكاس، أسفرت عن اختطاف الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، حيث يواجهان عدّة تهم جنائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك.

وكان خمسة من الصحافيين المحتجزين يغطّون الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية، حيث مُنعوا من التسجيل أو البث المباشر أو التقاط الصور. وبحسب النقابة، احتجز ضباط من الاستخبارات العسكرية صحافيين آخرين واقتادوهم إلى مقر قيادة الحرس الوطني داخل مبنى الجمعية. وأضافت أنّ هواتفهم صودرت وخضعت لتفتيش دقيق شمل جهات الاتصال والمحادثات والملاحظات الصوتية وحسابات "إنستغرام" والبريد الإلكتروني والوثائق. وقالت النقابة: "هذا النوع من الإجراءات لا يهدّد خصوصية الصحافيين وأمن مصادرهم فحسب، بل يشكّل أيضاً نمطاً من تجريم العمل الصحافي".

ولم تكشف SNTP عن أسماء الصحافيين الذين يمثّلون وسائل إعلام دولية، لكنها سمّت دانيال ألفاريز، مراسل قناة تليفين (Televen) الفنزويلية، بوصفه أحد الذين أُفرج عنهم. وعلى الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، تحدث مراسل "يونيفيجن" (Univision)، خوان كارلوس فيليز، بأنّه وفريقه التلفزيوني احتُجزوا لفترة وجيزة من قِبل الحرس الوطني الفنزويلي مباشرة بعد عبور الجسر الدولي بين البلدين. وأضاف فيليز، وهو مواطن كولومبي، أنّ عناصر الحرس صادروا كاميراتهم وحذفوا بعض مقاطع الفيديو. كما احتُجز فريقان إخباريان كولومبيان آخران لفترة قصيرة على الحدود، ولم يتّضح ما إذا كان أيٌّ منهم يحمل تأشيرات صحافية سارية.

وسجّل "الاتحاد الوطني للصحافيين" اعتقال 21 صحافياً فنزويلياً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، ويواجه معظمهم تهم "الإرهاب" و"التآمر" و"التحريض على الكراهية" و"نشر معلومات كاذبة". من جهتها، أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أنّ هذه التهم تُستخدم على نحو روتيني لملاحقة التغطيات الإخبارية والآراء النقدية والتقارير المتعلقة بالجريمة أو الاحتجاجات. وأشارت المنظمة في تقرير حديث لها، أنّ حالات الاختفاء القسري القصير والمتوسط الأمد "أصبحت أسلوباً راسخاً لتسهيل حملة القمع ضد الصحافة الحرة في فنزويلا".