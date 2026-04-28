احتجاجات في بلغراد تطالب بانسحاب صربيا من يوروفيجن بسبب إسرائيل

- تجمع عشرات المتظاهرين في بلغراد مطالبين بانسحاب صربيا من مسابقة "يوروفيجن" احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تتهم إسرائيل بانتهاكات في غزة. - لم يصدر تعليق من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية، رغم الضغوط المتزايدة بسبب العلاقات الوثيقة مع إسرائيل، بينما شهدت المسابقة سابقاً تداخلاً مع الأحداث الدولية مثل استبعاد روسيا في 2022. - أعلنت هيئة الإذاعة السلوفينية عن بث برنامج "أصوات فلسطينية" بالتزامن مع المسابقة، ووقع أكثر من 1000 موسيقي رسالة تدعو لمقاطعة "يوروفيجن" احتجاجاً على مشاركة إسرائيل.

تجمّع عشرات المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الرسمية في العاصمة بلغراد، مطالبين بانسحاب صربيا من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، احتجاجاً على مشاركة إسرائيل. ومن المقرر أن تُقام فعاليات المسابقة لهذا العام، بمشاركة 35 دولة، خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو/ أيار في العاصمة النمساوية فيينا. وتمثل صربيا فرقة "لافينا"، وهي فرقة ميتال تتكوّن من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات خلال الحرب على غزة. كما دعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثّوا المواطنين على مقاطعة مشاهدتها.

موسيقى سلوفينيا تستبدل بث مسابقة يوروفيجن ببرامج عن فلسطين

وجاء في بيان صادر عن منظمي الاحتجاج: "إن يوروفيجن من دون إسرائيل تعني الدفاع عن القيم والمثل التي يعلنها هذا الحدث". ولم يصدر أي تعليق فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية بشأن هذه الدعوات. وتربط صربيا علاقات وثيقة مع إسرائيل، ما يكثف الضغط عليها بعد هذه المطالب.

شهدت مسابقة يوروفيجن مراراً تداخلاً مع الأحداث الدولية، ففي عام 2022، جرى استبعاد روسيا عقب غزوها الشامل لأوكرانيا. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر منظمو المسابقة السماح لإسرائيل بالمشاركة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، ودفع بعض الدول، مثل سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا، إلى اتخاذ مواقف احتجاجية. كما أعلنت هيئة الإذاعة العامة في سلوفينيا عزمها بث برنامج مخصص عن فلسطين بالتزامن مع عرض المسابقة.

وذكر مكتب الإعلام في هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية، في بيان، الخميس الماضي، أنّ الهيئة ستعرض خلال الفترة بين 10 و20 مايو/ أيار المقبل بثاً بعنوان "أصوات فلسطينية". وأوضح البيان أن القناة الرسمية ستعرض أفلاماً وبرامج وثائقية وتحليلية تتناول القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الشاشة.

ووقّع أكثر من 1000 موسيقي، الأربعاء الماضي، رسالة مفتوحة أصدرتها مجموعة لا موسيقى من أجل الإبادة الجماعية، والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، تدعو إلى مقاطعة مسابقة يوروفيجن هذا العام احتجاجاً على مشاركة إسرائيل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)