احتجاجات إيران: السلطات تضيّق الفضاء الرقمي وتضرب السينما

- أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال عدد من مديري الصفحات الافتراضية بتهمة نشر محتوى تحريضي يهدف لزعزعة الاستقرار، مؤكدة استمرار التعامل القانوني مع محاولات تشويش الرأي العام. - جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مديري مجموعتين على تليغرام بتهمة تنظيم أعمال شغب، مشدداً على مراقبة التحركات الافتراضية والتعامل بحزم مع أي نشاط يهدد الأمن. - نقابة مخرجي السينما الوثائقية انتقدت توصيف الاحتجاجات كاقتصادية فقط، مشيرة إلى تراكم مطالب مدنية، بينما تراجعت مبيعات السينما الإيرانية بسبب الأجواء الاحتجاجية.

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، اعتقال عدد من مديري الصفحات والحسابات الافتراضية على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد. وأفاد قائد شرطة محافظة يزد، العميد أحمد نغهبان، بأن الأجهزة الأمنية، في إطار رصدها الاستخباري للفضاء الإلكتروني، تمكّنت من تحديد واعتقال أشخاص كانوا يديرون صفحات وقنوات تنشر محتوى وصفه بأنه "تحريضي". وأوضح أن هؤلاء الأفراد عملوا على نشر "مواد موجَّهة بهدف زعزعة الاستقرار النفسي في المجتمع والتأثير السلبي في الرأي العام"، بحسب تعبيره.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شدّد المسؤول على أن عمليات الاعتقال جرت بالتنسيق مع الجهات القضائية، وتم تسليم المتهمين إلى المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن "الشرطة لن تتهاون بعد الآن"، وأن التعامل القانوني مع الأفراد والمجموعات التي تعمل على "تشويش الرأي العام" عبر الفضاء الافتراضي سيستمر.

في السياق ذاته، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقال مديري مجموعتين على تطبيق تليغرام، متهماً إياهم بـ"تنسيق وتنظيم أعمال الشغب" خلال الاضطرابات الأخيرة في مدينتي أراك وساوة. وأوضح الحرس الثوري أن المتهمين أدّوا، عبر نشاط منظّم وموجَّه في الفضاء الإلكتروني، دوراً فاعلاً في قيادة وتحريض بعض التحركات التي وصفها بأنها "غير قانونية"، من خلال نشر الدعوات والتنسيق الميداني عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأفاد بأن عمليات استخبارية وتقنية منفصلة أدّت إلى التعرّف إليهم واعتقالهم، مشيراً إلى أن ملفاتهم أُحيلت على القضاء المختص، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف الأبعاد الأخرى لهذه الشبكة.

وذكرت وكالة الأنباء المحافظة "مهر" أن الجهات المعنية أكدت استمرارها في مراقبة التحركات المنظّمة في الفضاء الافتراضي، مشددة على أنها "ستتعامل بحزم ووفق القانون مع أي نشاط يستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار العام".

في الأثناء، وفي خضم اتهامات للإعلام الرسمي بتغطية انتقائية للاحتجاجات، حذّرت وسائل إعلام من تداول مقاطع قديمة أو مفبركة، بعضها صُنع بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكتبت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، اليوم الأحد، أن الصور ومقاطع الفيديو "باتت من أهم أدوات التأثير في الرأي العام خلال الاحتجاجات، نظراً إلى سرعة تصديقها وتأثيرها المباشر في المشاعر"، ولأنها تؤدي دور "الشاهد العيني" لدى الجمهور. وأضافت الوكالة أن تزييف أو تحريف الصور ومقاطع الفيديو يُعد جزءاً من "معركة سردية" تهدف إلى تغيير الإدراك العام للأحداث.

وأعلنت شرطة طهران الكبرى، اليوم الأحد، أنه في إطار رصد الفضاء الإلكتروني، تبيّن خلال الأيام الأخيرة أن عدداً من الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم "انتهازيون" قاموا، عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإعادة نشر صور ومقاطع مصورة تعود لاضطرابات الأعوام الماضية، "بإنتاج ونشر أخبار كاذبة وموجّهة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة إنستغرام، بهدف إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام".

وأضافت الشرطة وفق "مهر" أنه من خلال تنفيذ إجراءات خاصة وفنية واستخباراتية، جرى التعرف إلى 40 شخصاً من العناصر الرئيسية المتورطة في هذا النشاط داخل مدينة طهران. وتابعت أنه بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع المحتويات الكاذبة وغير القانونية التي نُشرت على صفحاتهم في إنستغرام بشكل كامل".

عرض ناقص للواقع القائم

من جهتها، أصدرت نقابة مخرجي السينما الوثائقية بياناً أكدت فيه أن الاحتجاجات الجارية في إيران ليست مؤقتة ولا ذات طابع اقتصادي فحسب، معتبرةً أنها "تعكس تراكم مطالب مدنية واجتماعية وإنسانية على مدى عقود طويلة". وجاء في البيان أن "الأحداث الاجتماعية الأخيرة في مختلف مناطق البلاد ليست ظاهرة ظرفية أو مجرد رد فعل على الأوضاع الاقتصادية، بل هي انعكاس لتراكم مطالب مدنية واجتماعية وإنسانية تشكّلت خلال عقود في قطاعات واسعة من المجتمع". وانتقد البيان توصيف السلطات للاحتجاجات على أنها "اقتصادية فقط"، واصفاً ذلك بأنه "عرض ناقص للواقع القائم"، كما دان العنف ضد المحتجّين، ودعا الحكومة إلى "إعطاء الأولوية لحماية أرواح المواطنين، وتجنّب العنف، واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية" عند التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية.

ترامب ليس منقذاً ولا داعماً

في المقابل، دعا بعض الوجوه السينمائية والتلفزيونية الإيرانية المقيمة خارج البلاد إلى مشاركة واسعة في الاحتجاجات، وإلى "مهاجمة القوات الأمنية"، كما طالبوا بتدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

ونشر الفنان أشكان خطيبي، الممثل السابق في السينما والمسرح الإيراني، منشوراً على منصة إكس كتب فيه: "إذا وقع أحد عناصر الأمن في أيديكم، فلا ترحموه؛ لأنهم لن يرحموكم". كما نشر الفنان إحسان كرمي، المذيع السابق في التلفزيون الإيراني، مقطع فيديو على "إنستغرام" خاطب فيه، باللغة الإنكليزية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "هدفنا وهدفكم واحد، فلنتحد من أجل تحقيقه. إنها فرصة ذهبية للعالم".

وفي منشورين لاحقين، نشر صوراً له مع زعيم الملكية الإيرانية المعارض رضا بهلوي وزوجته، ودعا إلى عودة النظام الملكي إلى إيران بدلاً من النظام الحالي، ما أثار ردات فعل من حسابات داخل إيران. وكتبت المغرّدة حديث لواريان رداً عليه: "لا ترامب سيكون منقذاً أو داعماً لنا، ولا رضا بهلوي قائد هذه الاحتجاجات. تفكيركم لا يتجاوز الخضوع لشخص واحد؛ لا تستغلوا معاناة الناس".

تراجع مبيعات السينما الإيرانية

في سياق متصل، أظهرت مقارنة مبيعات السينما الإيرانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بالفترة نفسها من العام الماضي تراجعاً يقارب ستة ملايين مشاهد، وهو ما نسبته وسائل إعلام إيرانية إلى أجواء الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ أكثر من أسبوع. وذكرت صحيفة "هم‌ميهن" الإصلاحية، اليوم الأحد، أن مبيعات السينما خلال أسبوع الاحتجاجات لم تتجاوز 8 مليارات و239 مليون تومان، في حين بلغت المبيعات في الأسبوع الأخير من الخريف نحو 28 ملياراً و923 مليون تومان.