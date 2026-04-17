- وُجّهت اتهامات لثلاثة بريطانيين بمحاولة إضرام النار في مكاتب قناة إيران إنترناشيونال في لندن، حيث سيمثلون أمام محكمة وستمنستر بتهمة "الحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر". - أكدت الشرطة أن الحريق أُخمد سريعاً دون وقوع أضرار أو ضحايا، وتم القبض على المشتبه بهم بعد مطاردة، بينما أكدت القناة وقوع محاولة هجوم بالقرب من مكاتبها. - أعلنت حركة "أصحاب اليمين" مسؤوليتها عن الهجوم، وسط تزايد التهديدات ضد القناة التي تصنفها الحكومة الإيرانية كمنظمة إرهابية.

وُجّهت اتهامات لثلاثة بريطانيين، اليوم الجمعة، على خلفية محاولة إضرام نار في مكاتب قناة إيران إنترناشيونال المعارضة للسلطات الإيرانية والناطقة بالفارسية في لندن، بحسب ما أعلنته الشرطة. ومن المقرّر أن يمثل الشبان الثلاثة، وهم أوسين ماكغينيس (21 عاماً) وناثان دان (19 عاماً) وقاصر يبلغ من العمر 16 عاماً، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، بتهمة "الحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر".

وأشارت شرطة لندن إلى أنّ عناصر كانوا يقومون بدورية في ويمبلي، شمال غربي لندن، أُبلغوا عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، بـ"إلقاء جسم مشتعل باتجاه مبنى وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية"، مضيفةً أنّ الجسم "سقط في موقف سيارات" وأُخمد الحريق على الفور. وأوضحت الشرطة أنّه لم يُبلغ عن أيّ أضرار، ولم يقع ضحايا. وبعد المطاردة، أُلقي القبض على المشتبه بهم الثلاثة الذين غادروا مكان الحادث بالسيارة.

من جهتها، أكّدت "إيران إنترناشيونال" وقوع "محاولة هجوم" بالقرب من مكاتبها في لندن. وقالت إنّ "سيارة مشبوهة" مُنعت في البداية من دخول مقرّها، مضيفةً أنّه "بعد ذلك بوقت قصير، أُلقيت عبوات حارقة في موقف سيارات مبنى مجاور، على بعد أمتار قليلة من استوديوهاتنا".

وقالت القناة في بيان إنّ الحادث "خطير، ويأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات وأعمال الترهيب ضدّ قناة إيران إنترناشيونال وعائلات صحافييها"، علماً بأن الحكومة الإيرانية تصنّف القناة الخاصة على أنّها منظمة إرهابية. وأعلنت حركة "أصحاب اليمين" مسؤوليتها عن هذه الهجمات، وفقاً لمجموعة سايت التي تراقب المواقع الإلكترونية الجهادية، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن محاولة إضرام النار في كنيس يهودي بمنطقة فينشلي، شمالي لندن، ليل الثلاثاء.

(فرانس برس)