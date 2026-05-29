أعلنت شرطة لندن عن توجيه اتهامات لمواطنٍ يونانيٍ، الجمعة، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، يُعتقد أنه إيراني، في استهداف صحافي يعمل في قناة إيران إنترناشيونال ومقيم في بريطانيا.

ووُجّهت إلى المواطن اليوناني إيوانيس أيدينيديس، البالغ 46 عاماً والمقيم في مدينة ميونخ في ألمانيا، التهمة بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، إثر تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن "الدولة التي تتعلق بها الاتهامات يُعتقد أنها إيران، والاتهامات مرتبطة باستهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح قناة إيران إنترناشيونال". أضافت الشرطة أن أيدينيديس قيد التوقيف منذ إلقاء القبض عليه في غرب ساسكس، جنوب غربي لندن، في 16 مايو/ أيار الحالي.

وهذا أحدث حدثٍ مرتبط بقناة إيران إنترناشيونال التي قالت الشهر الماضي إنها تواجه "جهداً متواصلاً لترهيبها" و"إسكات الصحافة المستقلة الناطقة بالفارسية خارج حدود إيران". وفي إبريل/ نيسان الماضي، مثل شابان وفتى مراهق أمام محكمة في لندن بتهمة محاولة تنفيذ هجوم لحرق مكاتب القناة.

وصنّفت الحكومة الإيرانية القناة الخاصة، التي تتخذ من مبنى شديد الحراسة في غرب لندن مقراً لها، منظمة "إرهابية" في عام 2022، إلى جانب قناة بي بي سي الناطقة بالفارسية. وفي عام 2023، وبناء على نصيحة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اضطرت القناة إلى إغلاق مكاتبها والبث مؤقتاً من واشنطن لمدة سبعة أشهر.

وبعد عام، تعرّض أحد مراسليها للطعن قرب منزله في لندن، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.

وعقب توجيه التهمة إلى أيدينيديس، الجمعة، أقرت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، بأن ذلك "قد يثير قلق كثيرين هنا في بريطانيا، ولا سيما العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية". أضافت: "نواصل العمل بشكل وثيق مع عدد من المنظمات والأفراد لتقديم المشورة والدعم لهم في ما يتعلق بسلامتهم وأمنهم، ويشمل ذلك الشخص المحدد والمنظمة المرتبطين بهذا التحقيق".

