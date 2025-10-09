- وُجّهت إلى تيم ويستوود، منسق الموسيقى السابق في "بي بي سي"، أربع تهم بالاغتصاب وتسع تهم بهتك العرض، تتعلق بجرائم محتملة ضد سبع نساء بين 1983 و2016، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 11 نوفمبر. - أكد المدعي العام وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة، مشددًا على أهمية عدم نشر معلومات قد تضر بالإجراءات الجنائية، بينما ناشدت الشرطة المزيد من الشهود للتقدم. - في 2022، بثت "بي بي سي" اتهامات من 18 امرأة ضد ويستوود، الذي نفى جميع تهم سوء السلوك الجنسي الموجهة إليه.

قالت هيئة الادعاء البريطانية، اليوم الخميس، إنها وجّهت إلى منسق الموسيقى السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تيم ويستوود، أربع تهم بالاغتصاب وتسع تهم بهتك العرض. وقالت الشرطة إن التهم تتعلق بجرائم محتملة ضد سبع نساء بين عامي 1983 و2016. كما يواجه ويستوود، البالغ من العمر 68 عاماً، تهمتين بالاعتداء الجنسي. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المدعي العام الرئيسي، ليونيل إيدان: "أكد مدّعونا العامون وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة، وأن من المصلحة العامة متابعة الإجراءات الجنائية". ونبّهت دائرة الادعاء العام الجميع إلى أن الإجراءات الجنائية جارية، وللمتهم الحق في محاكمة عادلة. وشدّدت على "عدم نشر أي تقارير أو تعليقات أو تبادل معلومات عبر الإنترنت من شأنها أن تُضرّ بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال". هذا بينما واصل المفتش العام، آندي فورفي، من شرطة العاصمة، مناشدته لمزيد من الشهود، قائلاً: "يتطلب الأمر شجاعة للتقدم والإبلاغ عن ادعاءات من هذا النوع".

"بي بي سي" بثت الاتهامات

كان ويستوود من أوائل رواد موسيقى الهيب هوب في المملكة المتحدة، وقدّم أول برنامج راب يُبث على مستوى البلاد على إذاعة المملكة المتحدة عام 1994. وفي عام 2022، بثت "بي بي سي" اتهامات من 18 امرأة بالتحرش الجنسي غير المرغوب فيه واللمس ضد تيم ويستوود. ونفى منسق الأغاني في السابق جميع تهم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده، وأصدر ممثله بياناً عندما ظهرت الاتهامات الأولى في إبريل/ نيسان 2022 ذكر فيه أنه "يرفض بشدة جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي".

