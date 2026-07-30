اتهام منتج "جوكر" بالاحتيال على مستثمرين بـ100 مليون دولار

- وُجّهت إلى المنتج الهوليوودي جايسون كلوث سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني بعد اتهامه بخداع مستثمرين والاستيلاء على نحو 100 مليون دولار، حيث أقنعهم بضخ أموال في مشاريع سينمائية واستثمارية، لكنه حوّلها لحساباته الشخصية. - كلوث متهم بتضليل المستثمرين بزعم إفلاس شركة إنتاج، واستمراره في مخطط احتيالي بين عامي 2019 و2026، مما قد يعرّضه لعقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة. - ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها كلوث تهم الاحتيال، إذ أُلزم سابقاً بدفع تعويض بقيمة 19.6 مليون دولار لمستثمر في فلوريدا.

وجّهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في شيكاغو سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني إلى المنتج الهوليوودي جايسون كلوث بعد اتهامه بخداع مستثمرين والاستيلاء على نحو 100 مليون دولار أميركي، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان الأربعاء.

وجاء في لائحة الاتهام، التي كُشف عنها الثلاثاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية في ولاية إلينوي، أن كلوث، الذي شارك في إنتاج فيلم "جوكر" (2019) و"ذا غرين نايت" (2021)، أقنع عدداً من المستثمرين بضخ أموال في مشروع لإنتاج فيلم سينمائي ومنصة استثمارية متخصّصة في قطاع الألعاب الإلكترونية والترفيه. لكنه حوّلها بدلاً من ذلك إلى حساباته الشخصية، وموّل منها مشروع تطوير عقاري في كندا.

كذلك، اتهمته السلطات الأميركية بتضليل عددٍ من المستثمرين بعد زعمه أن أموالهم غير متاحة بسبب إفلاس شركة إنتاج، وهو ما تبين لاحقاً أنه لم يكن صحيحاً. وأضافت أنّه أدار مخطّطاً احتيالياً معتمداً على أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات مستثمرين سابقين. وبحسب الادعاء، استمرت عمليات الاحتيال المزعومة بين عامي 2019 و2026.

وفي حال إدانته، يواجه جايسون كلوث عقوبة من الممكن أن تصل إلى 20 عاماً في السجن عن كل تهمة من تهم الاحتيال الإلكتروني، إضافةً إلى مصادرة ما لا يقل عن 12.25 مليون دولار.

وليست هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها كلوث بتهم الاحتيال. ففي عام 2024، ألزمت هيئة محلفين في فلوريدا المنتج الهوليوودي بدفع تعويض بقيمة 19.6 مليون دولار لأحد المستثمرين في السلسلة الوثائقية ذا باثواي. ونقل موقع فرايتي عن محامي المدّعي، آنذاك، قوله إنّ كلوث "بنى مسيرته على إخبار الناس بما يريدون سماعه ليحصل على ما يريده".