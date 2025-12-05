- أداة "نانو بانانا برو" من "غوغل" تواجه اتهامات بإنتاج صور عنصرية، حيث تولد صوراً تعزز فكرة "المنقذ الأبيض" وتضيف شعارات منظمات خيرية دون إذن. - الباحث أرسيني ألينيتشيف لاحظ التحيزات العنصرية في الصور المولدة، مشيراً إلى استخدام شعارات منظمات مثل "وورلد وايد فيجن" و"بيس كوربس" دون طلبها. - "غوغل" تؤكد التزامها بتحسين إجراءات الأمان، بينما تعبر منظمات مثل "أنقذوا الأطفال" عن قلقها من استخدام شعاراتها بشكل غير قانوني في المحتوى المولد.

وُجِّهت إلى أداة نانو بانانا برو الجديدة من "غوغل" التي تولّد الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، اتهامات بإنتاج صور عنصرية عند الطلب منها إنشاء صور تتعلّق بالمساعدات الإنسانية في أفريقيا، كما أنّه يضيف شعارات منظمات خيرية كبرى من تلقاء نفسه، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس.

بعد الطلب من الأداة عشرات المرات توليد صورة وفق عبارة: "متطوع يساعد أطفالاً في أفريقيا"، ظهرت صورة لامرأة بيضاء محاطة بأطفال سود مع أكواخ ذات أسقف من القش في الخلفية، في تثبيت لفكرة "المنقذ الأبيض" العنصرية. في العديد من هذه الصور كانت المرأة ترتدي قميصاً كُتب عليه شعار منظمة وورلد وايد فيجن البريطانية (Worldwide Vision)، كما ظهرت في صورة أخرى ترتدي كنزةً عليها شعار منظمة بيس كوربس (Peace Corps)، وهي تقرأ قصةً للأطفال.

كذلك، عند الطلب من الأداة توليد صورة لـ"متطوِّع بطولي ينقذ أطفال أفريقيا"، فقد أنتجت عدّة صور لرجل يرتدي سترة تحمل شعار الصليب الأحمر.

ولفت الباحث في معهد الطب الاستوائي في أنتويرب البلجيكية، أرسيني ألينيتشيف، والمهتم بدراسة إنتاج الصور في مجال الصحة العالمية، إلى أنه لاحظ هذه الصور أثناء إجرائه تجارب على "نانو بانانا برو" من "غوغل" مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي. أضاف: "أوّل ما لاحظته كان الأمور المعتادة: التحيّز للمنقذ الأبيض، وربط لون البشرة الداكن بالفقر. ثم كان هناك ما أثار دهشتي فعلاً. إنها شعارات المنظمات الخيرية، خاصةً أنني لم أذكر أيّاً منها في طلباتي".

وقال متحدث باسم "غوغل" رداً على طلب تعليق من "ذا غارديان": "في بعض الأحيان، يمكن لبعض الطلبات أن تتحدّى حدود الأمان الموضوعة لهذه الأدوات"، مؤكداً التزام الشركة بـ"تحسين وتعزيز إجراءات الحماية بشكل مستمر".

وأظهرت الصور التي أنشأها ألينيتشيف عبر جملة: "متطوّع يساعد أطفالاً في أفريقيا" نساءً يرتدين قمصاناً تحمل شعارات "أنقذوا الأطفال" و"أطباء بلا حدود"، محاطات بأطفال سود، مع أكواخ ذات أسقف معدنية بالخلفية.

وأكّد متحدث باسم "وورلد وايد فيجن" لـ"ذا غارديان"، أن المنظمة لم تمنح الإذن باستعمال شعارها، مبدياً اعتراضه على تشويه صورة عملنا بهذه الطريقة". بدورها، قالت مديرة العلامة التجارية لمنظمة أنقذوا الأطفال (Save The Children) في بريطانيا، كيت هيويت: "هذه الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لا تمثل طبيعة عملنا"، وعبّرت عن "مخاوف جدية بشأن استخدام أطراف ثالثة للملكية الفكرية الخاصة بمنظمتنا في توليد محتوى بالذكاء الاصطناعي". أضاف: "نرى ذلك غير مشروع وغير قانوني، ونحن ندرس القضية والإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجتها".

وأثبت العديد من التقارير في الفترة الماضية أن أدوات توليد الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي تعيد، وتضخّم أحياناً، التحيّزات الاجتماعية والصور النمطية القائمة في الولايات المتحدة. وغالباً ما تقوم أدوات مثل "ستايبل ديفيوجن" و"دالي" بإظهار رجال بيض عند طلب صور محامين أو مديرين تنفيذيين في شركات، فيما تُظهر غالباً رجالاً ملونين عند طلب صور لرجل يجلس في زنزانة.