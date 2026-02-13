اتهامات لمنظمي مهرجان برلين السينمائي بقطع البث بسبب سؤال عن غزة

- أثار مهرجان برلين السينمائي جدلاً سياسياً بسبب سؤال حول موقف المهرجان والحكومة الألمانية من الأحداث في غزة، مما أدى إلى انتقادات من مناصري فلسطين واتهامات بمعاداة السامية من مؤيدي إسرائيل. - انقطع البث المباشر أثناء سؤال الصحافي تيلو يونغ عن دعم الحكومة الألمانية للإبادة في غزة، واعتذرت إدارة المهرجان عن "مشاكل تقنية"، بينما شكك يونغ في هذا التبرير. - تباينت ردود أعضاء لجنة التحكيم حول السؤال، حيث اعتبرت المنتجة إيفا بوشينسكا السؤال "غير عادل"، بينما رأى المخرج فيم فندرز أن السينما يجب أن تبقى خارج السياسة.

بدأ الجدل السياسي حول مهرجان برلين السينمائي هذا العام قبل ساعاتٍ من انطلاقته رسمياً، أمس الخميس، بعد أن انقطع بث المؤتمر الصحافي المخصص للتعريف بأعضاء لجنة التحكيم، خلال توجيه صحافي سؤالاً إليهم حول موقف المهرجان والحكومة الألمانية من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان المهرجان قد تعرّض لانتقادات واسعة في السنوات القليلة الماضية من مناصري فلسطين ومعارضي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بسبب تجاهله لمعاناة الفلسطينيين، كما نالته اتهامات بمعاداة السامية من قبل مؤيدي دولة الاحتلال عام 2024، بعد أن أدلى مخرج إسرائيلي بتصريحات ضدّ الاستيطان في الضفة الغربية.

وخلال المؤتمر التعريفي بلجنة التحكيم التي يرأسها المخرج الألماني فيم فندرز، الذي سبق افتتاح المهرجان الخميس، بدأ الصحافي السياسي تيلو يونغ مداخلته بالقول إن "مهرجان برلين مؤسسةً عبّر عن تضامنه مع الناس في إيران وأوكرانيا، لكنّه لم يتخذ موقفاً مماثلاً في فلسطين"، وتابع: "في ضوء دعم الحكومة الألمانية للإبادة الجماعية في غزة ودورها مموّلاً رئيسياً لمهرجان برلين، هل أنتم بوصفكم أعضاءَ لجنة تحكيم تدعمون هذا التعامل الانتقائي مع حقوق الإنسان؟". لكن البثّ المباشر انقطع قبل أن يكمل سؤاله.

وسرعان ما ظهرت اتهامات لإدارة المهرجان بتعمّد قطع البث وممارسة الرقابة على تصريحات تيلو يونغ، لكنّها نفتها. وأشار المكتب الصحافي للمهرجان في بيان إلى أنهم واجهوا "مشاكل تقنية في البث عبر الإنترنت"، وقدّم اعتذاراً للجمهور، مشيراً إلى أن التسجيل الكامل للمؤتمر الصحافي سيُتاح على موقع المهرجان "في أقرب وقت ممكن". لكن الصحافي عبّر عن شكوكه في صحة هذا التبرير، وقال لموقع دويتشه فيله: "أجد صعوبة في تصديق أن الأمر كان مجرد مصادفة"، لافتاً إلى أن مديرة المهرجان تريشيا تاتل التي أدارت المؤتمر الصحافي حاولت منذ البداية تجنب الحديث عن غزة.

وظلّ البثّ متوقفاً خلال إجابة المنتجة وعضو لجنة التحكيم إيفا بوشينسكا وفندرز على سؤال يونغ. لكن كاميرات وسائل الإعلام الأخرى وثّقت المحادثة.

ورأت بوشينسكا التي أنتجت فيلم "ذا زون أوف إنترست"، الذي يحكي عن الهولوكست، أن السؤال "غير عادل"، معتبرةً أنه "لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن قرار دعم إسرائيل أو دعم فلسطين". وتابعت مبررةً موقفها بالقول: "هناك حروب كثيرة تشهد إبادات جماعية ولا نتحدث عنها". أما فيم فندرز فرأى أن السينما عليها أن تبقى "خارج السياسة"، مضيفاً: "لا يمكننا دخول مجال السياسة. علينا البقاء خارج السياسة، لأننا إذا صنعنا أفلاماً مسخَّرةً للسياسة، ندخل ميدان السياسة، ولكننا نمثل ثقلاً موازناً للسياسة، نحن نقيض السياسة".

وقال يونغ لـ"دويتشه فيله" إن إجابات لجنة التحكيم "محل تساؤل"، معتبراً أنه "لم يكن ينبغي لمهرجان سينمائي كبير أن يفتتح بهذا الشكل". وانتقد الكثيرون تصريحات فيم فندرز، فيما ذكّر آخرون بتعبيره عن إعجابه بقرار إدارة المهرجان سحب دعوات موجهة إلى خمسة سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف قبل عامين. آنذاك، قال المخرج الذي قدّم أفلاماً مهمة مثل "وينغز أوف ديزاير" و"باريس تكساس" إنّه معجب بأن المهرجان "يتخذ دائماً موقفاً"، مؤكداً أنه "سيستمر في ذلك مستقبلاً".

ولطالما عُرف مهرجان برلين السينمائي باختياره لأفلام روائية ذات طابع سياسي، تحمل مواقف من قضايا سياسية واجتماعية مختلفة، إضافةً إلى تركيزه على الأفلام الوثائقية، التي غالباً ما تتناول قضايا تتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان والتمييز على اختلاف أنواعه. وانطلقت الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي بعرض فيلم "لا رجال صالحين" للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، أمس الخميس، على أن تستمر الفعاليات والعروض حتى 22 فبراير/ شباط الحالي.