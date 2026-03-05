- تعزيز الاعتراف الدولي: أصبح اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي للصحافيين، مما يعزز تمثيله المهني ويمنحه حق التصويت بصوتين في المؤتمر الدولي المقبل في باريس 2026. - فوائد العضوية الدولية: يتيح الانضمام لأعضاء الاتحاد الحصول على بطاقة الصحافة الدولية المعترف بها في 146 دولة، مما يوفر دعماً مهماً للصحافيين اللبنانيين غير المنتمين لنقابة محرري الصحافة اللبنانية. - تطورات محلية مهمة: وافقت وزارة العمل اللبنانية على تسجيل الاتحاد كنقابة، مما يعزز مساعيه للحصول على اعتراف قانوني كامل في لبنان، ويؤكد دوره في حماية حقوق الصحافيين.

أبلغ الاتحاد الدولي للصحافيين (International Federation of Journalists)، أمس الأربعاء، اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان بقبول طلبه عضواً كاملاً، بعد أن كان عضواً مشاركاً منذ يونيو/حزيران 2024، في خطوة تعزّز الاعتراف الدولي بالاتحاد وتمثيليته المهنية.

وبموجب هذا القرار، سيحظى اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان بحق التصويت بصوتين عن لبنان في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين المقرر عقده في باريس خلال مايو/أيار 2026. كما يتيح الانضمام لأعضاء الاتحاد الحصول على بطاقة الصحافة الدولية المعترف بها من قبل النقابات الصحافية في أكثر من 146 دولة حول العالم، وهي البطاقة المهنية الدولية الوحيدة المعترف بها على هذا النطاق. ووفقاً لبيان أصدره الاتحاد، فإن هذه البطاقة "تكتسب أهمية خاصة للصحافيين في لبنان، في ظل بقاء شريحة واسعة منهم خارج عضوية نقابة محرري الصحافة اللبنانية".

ويأتي هذا التطور بعد خطوة أخرى شهدها اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان الشهر الماضي، عندما وافقت وزارة العمل اللبنانية على الملف الذي قدّمه لتسجيله نقابةً، بعد دراسة موسعة ومن دون إبداء ملاحظات، قبل إحالة الملف إلى وزارة الإعلام اللبنانية لإبداء الرأي، تمهيداً لنقله في المرحلة الأخيرة إلى وزارة الداخلية اللبنانية لاستكمال الإجراءات الإدارية وإصدار القرار النهائي بتثبيت تسجيله رسمياً.

وكان الاتحاد، الذي كان يُعرف باسم نقابة الصحافة البديلة وأطلق خلال الحراك الشعبي في البلاد عام 2019، تقدّم في يوليو/تموز 2025 بطلب رسمي لتسجيله نقابةً أمام وزارة العمل، في إطار مسار يسعى من خلاله إلى الحصول على اعتراف قانوني كامل في لبنان.

ويعرّف الاتحاد نفسه، في بيانه التأسيسي، بأنه إطار نقابي بديل يسعى إلى تمثيل الصحافيين والصحافيات العاملين في المؤسسات الإعلامية أو في العمل الحر، والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما يؤكد أن هدفه إنشاء نقابة مفتوحة لجميع العاملين في القطاع الإعلامي، قادرة على حماية حرية الصحافة والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، سواء من السلطة أو أصحاب العمل أو الأجهزة الأمنية.

ويأتي قبول الاتحاد عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي للصحافيين ليشكّل خطوة إضافية في مسار تثبيت حضوره النقابي، إلى جانب الاعتراف المهني الدولي بتمثيليته داخل القطاع الصحافي اللبناني.