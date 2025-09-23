إيمانويل ماكرون يستنجد بترامب بعد منعه من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأميركي

حول العالم
مباشر
23 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:48 (توقيت القدس)
لحظة اتصال ماكرون بترامب (فيسبوك)
لحظة اتصال ماكرون بترامب (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واجه إزعاجات المرور في نيويورك عندما منعه شرطي من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما دفعه لممازحة ترامب هاتفياً بشأن الموقف.
- الشرطي اعتذر لماكرون قائلاً إن كل شيء متوقف بسبب موكب السيارات، مما دفع ماكرون للتفاوض بروح مرحة، مشيراً إلى المفاوضات التي سيشارك فيها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- ماكرون اتصل بترامب لمناقشة الوضع في غزة، وأكد مصدر مقرب أن المحادثة كانت ودية وتناولت موضوعات دولية متعددة.

حركة المرور مزعجة في نيويورك.

منعه شرطي ماكرون من عبور الشارع.

اتصل ماكرون بعد ذلك بترامب شخصياً.

لا يسلم أحد، حتى الرؤساء، من إزعاجات حركة المرور في نيويورك، وهو ما أدركه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه في وقت متأخر أمس الاثنين عندما منعه شرطي في المدينة من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولكن على عكس معظم الذين تعرّضوا للإزعاج، اتصل ماكرون بعد ذلك بترامب شخصياً وهو على الرصيف ليمازحه بشأن محنته حسبما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

ماكرون خلال كلمته بالأمم المتحدة بنيويورك، 22 سبتمبر 2025 (أنجيلا وويس/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

إيمانويل ماكرون بين الشرطة وترامب

قال شرطي محرج بشكل واضح لماكرون الذي كان يحاول عبور الشارع مع أعضاء وفده "أعتذر يا سيدي الرئيس، أعتذر حقاً". وأضاف الشرطي: "كل ما في الأمر أن كل شيء متوقف الآن. هناك موكب سيارات قادم". وعلّق ماكرون: "إذا كنت لا تراه، دعني أعبر. أنا أتفاوض معكم"، في إشارة خفيفة الظل إلى المفاوضات التي سيشارك فيها هو وقادة آخرون هذا الأسبوع خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.

ثم اتصل ماكرون بعد ذلك بترامب. وقال ماكرون واضعاً الهاتف على أذنه: "تخيل أنني منتظر في الشارع لأن المرور توقف من أجلك"، مضيفاً أنه يرغب في إجراء مناقشة قصيرة مع ترامب وقطر حول الوضع في قطاع غزة. وأكد مصدر مقرّب من الرئيس الفرنسي أن ماكرون تحدث هاتفياً مع ترامب في أثناء تجوله، وأضاف المصدر أن المحادثة كانت ودية وسمحت لهما بمناقشة عدد من الموضوعات الدولية.

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
الكاتب اليمني أوراس الإرياني / فيسبوك
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

الحوثيون يختطفون الكاتب أوراس الإرياني بسبب منشورات سياسية ساخرة

المقر الرئيسي لـ"بايت دانس" في بكين، 16 سبتمبر 2020 (غريغ بيكر/Getty)
التحديثات الحية
سوشيال ميديا
مباشر

الصين تعاقب منصتين لـ"علي بابا" و"بايتدانس" بسبب مخالفات محتوى

خطاب أردوغان في مقر الأمم المتحدة، 22 سبتمبر 2025 (الأمم المتحدة/Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

مشاكل في الميكروفون خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين