هاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك رئيسَ الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

، واصفاً إياه بـ"الفاشي الشمولي" و"الطاغية والخائن للشعب الإسباني"، وذلك بعد إعلانه حزمة من خمسة إجراءات تهدف إلى الحد من إفلات شبكات التواصل الاجتماعي ومديريها من المساءلة القانونية، وحماية القاصرين من آثارها الضارة.

وجاء هجوم ماسك بعد أن أعاد نشر تغريدة لسانشيز على "إكس" كان الأخير قد عرض فيها مقترحاته الجديدة، مستغلاً المناسبة لتوجيه سلسلة من الإهانات الشخصية إليه. ولم يكتف ماسك بذلك، بل أطلق على رئيس الحكومة الإسبانية لقباً مسيئاً باللغة الإنكليزية، أرفقه برمز تعبيري، في إشارة اعتبرها متابعون ذات إيحاءات فجة. وبعد نحو ساعة، عاد ماسك لينشر تغريدة ثانية على منصته، كرّر فيها وصف سانشيز بـ"الفاشي الشمولي الحقيقي"، في تصعيد لافت للهجة الخطاب.

وكان سانشيز قد أعلن، أمس الثلاثاء، حزمة إجراءات قال إنها تهدف إلى مواجهة "تجاوزات المنصات الرقمية الكبرى" وضمان بيئة رقمية آمنة، معتبراً أن "شبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى دولة فاشلة، تُنتهك فيها القوانين ويُتسامح فيها مع الجرائم". ويشمل أحد هذه الإجراءات تعديلاً تشريعياً يمسّ ماسك بشكل مباشر، إذ تعتزم الحكومة الإسبانية تحميل المديرين التنفيذيين للمنصات الرقمية مسؤولية قانونية عن الانتهاكات التي تقع على منصاتهم.

ويُعد هذا السجال الثاني بين إيلون ماسك وسانشيز خلال أيام قليلة على منصة إكس. ففي الأسبوع الماضي، كان رئيس الحكومة الإسبانية قد ردّ على تغريدة لماسك انتقد فيها سياسات تسوية أوضاع المهاجرين، قائلاً: "المريخ يمكنه الانتظار، أما الإنسانية فلا".

ويتزامن هذا التصعيد مع تطورات قضائية في فرنسا، حيث أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، مداهمة مكاتب شركة إكس واستدعاء ماسك للإدلاء بشهادته، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات، واحتمال تسهيل تدخلات أجنبية عبر الترويج لمضامين محددة على المنصة.