إيلون ماسك يعتزم إطلاق "غروكيبيديا" منافساً لـ "ويكيبيديا"

- أعلن إيلون ماسك عن تطوير منصة "غروكيبيديا" عبر شركته "إكس إيه آي"، كبديل محسن لـ"ويكيبيديا"، مشيراً إلى أن الأخيرة تعاني من انحياز سياسي يساري. - انتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك، استخدام محتوى ويكيبيديا في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الحاجة إلى منصة جديدة تسعى وراء الحقيقة. - أثار روبوت "غروك" جدلاً بعد تصريحات معادية للسامية، مما أدى إلى تعليق حسابه مؤقتاً، قبل أن يُعاد تفعيله مع توضيحات حول تصريحاته المثيرة للجدل.

صرّح إيلون ماسك الثلاثاء بأنّه يعمل على تطوير موقع منافس لـ "ويكيبيديا" عبر شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له "إكس إيه آي"، كاشفاً عن خطط لإطلاق منصة جديدة تحمل اسم "غروكيبيديا" (Grokipedia).

وأوضح ماسك، الذي يمتلك أيضاً منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنّ الخدمة المرتقبة ستمثل "تحسّناً هائلاً" مقارنة بالموسوعة الإلكترونية القائمة منذ سنوات، والتي تعتمد على مساهمات المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها. ولطالما اتّهم الملياردير "ويكيبيديا" بالانحياز السياسي، زاعماً أنّها تعكس وجهات نظر يسارية، فيما يظهر هو نفسه ميلاً متزايداً نحو المواقف اليمينية.

وفي السياق ذاته، انتقد ديفيد ساكس، أحد أقرب حلفاء ماسك والمُعيَّن حديثاً من الرئيس دونالد ترامب مفوضاً للذكاء الاصطناعي في إدارته، استخدام محتوى ويكيبيديا في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك عن مشروعه الجديد.

ويعود اسم "غروكيبيديا" إلى روبوت المحادثة "غروك" الخاص بشركة إكس إيه آي، والذي وصفه ماسك بأنّه "يسعى وراء الحقيقة إلى أقصى حد".

غير أنّ "غروك" أثار جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية بعدما صدرت عنه تصريحات وُصفت بأنّها معادية للسامية، وهو ما عزته الشركة إلى "خلل برمجي". ففي أغسطس/آب الماضي، علّقت منصة إكس حساب خدمة الذكاء الاصطناعي غروك التابع لها لفترة وجيزة، إثر إشارة الأخير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد إعادة تفعيل الحساب، نشر "غروك" توضيحاً قال فيه: "علّق حسابي لأنّني قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة، استناداً إلى نتائج محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، التي وثقت عمليات قتل جماعي وتجويع وتحديد نية الإبادة"، أضاف "غروك" أن التعليق جاء أيضاً نتيجة حديثه عن "اتهام الولايات المتحدة بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل".

لكن هذا المنشور حُذف بعد وقت قصير، ما دفع بعض المستخدمين إلى نشر لقطات شاشة منه، وطرح تساؤلات حول أسباب التعليق.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)