إيلون ماسك يروّج لمقاطع مفبركة حول مادورو

- انتشرت صور وفيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ساهم إيلون ماسك في نشرها، محققاً ملايين المشاهدات على منصة "إكس". - كشف تحقيق "بي بي سي فيريفاي" أن الفيديوهات نُشرت على "تيك توك" بهدف التضليل، وتم حذفها لاحقاً، لكنها بقيت على منصة "إكس"، حيث شارك ماسك مقاطع مزيفة أخرى. - أشار موقع نيوزغارد إلى أن الصور والفيديوهات المفبركة حصدت أكثر من 14 مليون مشاهدة، مما يعكس تحديات التحقق من الأخبار في ظل انتشار التضليل الإعلامي.

انتشرت صور ومقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي عقب اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ساهم في انتشارها أشخاص عدة، بمن فيهم شخصية بتأثير إيلون ماسك الذي يملك منصة إكس ويحقق انتشاراً واسعاً عليها، إذ حققت مقاطع فيديو مزيفة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، نشرها ماسك حول فنزويلا، ملايين المشاهدات.

في غضون ساعات من إعلان دونالد ترامب عن اعتقال مادورو، انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صور مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لعملية الاعتقال، بالإضافة إلى لقطات قديمة تزعم أنها تُظهر العملية العسكرية في كاراكاس. إيلون ماسك أعاد نشر مقطع منها، مولّد بالذكاء الاصطناعي، يُظهر الفنزويليين يبكون وهم راكعون، يشكرون ترامب والولايات المتحدة على تحريرهم من نيكولاس مادورو.

وكشف بحث أجراه الصحافي البارز في قسم التحقق من الأخبار "بي بي سي فيريفاي"، شايان سرداري زاده، أن الفيديو نُشر أصلاً على "تيك توك" في حساب ينشر بانتظام مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي. وصفت ملاحظةٌ أسفل الفيديو المُعاد نشره بأنه "مُولّدٌ بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويُقدّم حالياً على أنه بيانٌ حقيقيٌّ بقصد تضليل الناس". وحُذف الفيديو لاحقاً من "تيك توك"، لكنه لا يزال موجوداً على منصة "إكس".

وشارك ماسك مقاطع عدة مزيّفة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقطع مفبرك لمادورو وهو يرقص البريك دانس مع الرئيس ترامب، وآخر يُظهر الرئيس الفنزويلي في السجن مع شون "ديدي" كومز. وبدلاً من إخبار الناس بأن مقطع بكاء الفنزويليين مُزيّف، أعاد نشر محتوى يُؤكّد "دقة" منصة "إكس".

وكان موقع نيوزغارد المتخصص في التحقق من الأخبار والمعلومات قد رصد خمس صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي، وذكر أن الصور، إضافة إلى مقطَعي فيديو مضلِّلَين، قد حصدت على منصة إكس التي يملكها ماسك أكثر من 14 مليون مشاهدة في الساعات الأولى التي أعقبت اختطاف مادورو.

وقالت مسؤولة في الموقع لصحيفة ذا غارديان إن الصور المفبركة لكاراكاس تشبه أحداثاً حقيقية، ما يزيد من صعوبة تحديد الحقيقة. ولفت الباحث في مجال المرونة الديمقراطية، بنجامين دوبو، لصحيفة إندبندنت، إلى أن المحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي هو نتيجة لمحاولة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سد فراغ المعلومات في الساعات التي أعقبت الإعلان عن القبض على مادورو، وهو ما أكدت المسؤولة أنه "يُمثّل تكتيكاً آخر في حرب التضليل الإعلامي، وهو تكتيك يصعب على مدققي الحقائق كشفه لأن هذه الصور غالباً ما تُقارب الواقع".