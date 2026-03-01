- شهدت منصة "إكس" استخداماً قياسياً بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، حيث أشار إيلون ماسك إلى أن المنصة سجلت أعلى زيارات في تاريخها. - الرقم القياسي السابق لاستخدام "إكس" كان في يوليو 2024، حيث بلغ 417 مليار ثانية استخدام عالمياً، مع 250 مليون مستخدم نشط يومياً، مما يعادل 27.8 دقيقة لكل مستخدم. - تزامن الرقم القياسي مع بدء العدوان على إيران، مما يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المستجدات، وسط تحذيرات من تصعيد عسكري أوسع في المنطقة.

أعلن مالك منصة "إكس" إيلون ماسك أنها شهدت استخداماً قياسياً بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأشار ماسك، اليوم الأحد، إلى تغريدة من مدير منتجات "إكس" نيكيتا بير الذي ذكر أن المنصة شهدت أعلى زيارات في تاريخها.

وغرّد نيكيتا بير اليوم: "كان اليوم هو الأضخم في تاريخ إكس". وكان الرقم القياسي السابق المعلَن لاستخدام "إكس" قد سُجّل في 15 يوليو/تموز 2024، حين بلغ 417 مليار ثانية استخدام عالمياً، وفقاً لإيلون ماسك، أي ما يعادل 27.8 دقيقة لكل مستخدم، مع 250 مليون مستخدم نشط يومياً.

Highest usage of 𝕏 ever https://t.co/jvq87EDkEq — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2026

وعادة ما تتلقى وسائل الإعلام ادعاءات الأرقام القياسية من إيلون ماسك بحذر، خصوصاً بسبب رصد دلائل تناقض بين هذه الأرقام في أكثر من مناسبة. فعندما أعلن الرقم القياسي في صيف 2024، لوحظ أن الرقم المقدّم هو أقل من ذاك الذي سبق تقديمه في الربيع الذي قبله، ومع ذلك، ادعى ماسك أن الصيف هو الذي شهد رقماً قياسياً.

ولم يربط ماسك أو بير بين الرقم القياسي المحتمل والعدوان على إيران، لكنه تزامن مع بدئه أمس، وقد يكون الرابط معقولاً بالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي على المستجدات والإشعارات الفورية وردات الفعل حول العدوان الذي أسفر عن اغتيال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، ولا يزال مستمراً مع تواصل موجة التصعيد العسكري في المنطقة، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. وقد توسعت رقعة التوتر مع استمرار الضربات والردود المتبادلة، ما دفع عدداً من العواصم إلى التحرك سياسياً لاحتواء التداعيات ومنع تفاقم الأزمة.