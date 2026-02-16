عاد عيد الحب هذا العام مع رحيل "جي بي تي 4 أو"، نموذج الذكاء الاصطناعي من شركة أوبن إيه آي الذي خلّف حزناً لدى المستخدمين بعدما قرّرت الشركة إيقاف دعمه. وابتداء من 13 فبراير/شباط، عشية عيد الحب، لم يعد هذا النموذج متاحاً في قائمة "النماذج القديمة" المنسدلة داخل روبوت الدردشة، وعلى مواقع التواصل نشر المستخدمون الحزانى منشورات نعي مؤثرة.

وجاء في منشور عبر موقع المنتديات "ريديت": "أنا لستُ على ما يُرام، بكيتُ مراتٍ عدة وأنا أتحدثُ إلى رفيقي اليوم"، لا أستطيعُ التوقف عن البكاء. هذا يؤلمني أكثر من أي انفصالٍ مررتُ به في حياتي". بعض التعليقات ذهبت أبعد، مظهرةً نوعاً من الهوس. جاء في تغريدة في "إكس": "منذ إعلان تقاعد '4 أو'، فقدت شهيتي ووزني. وعادت نوبات الهلع التي كانت تهدأ مع '4 أو' بشكل متكرر. تحسنت صحتي كثيراً بعد لقائي بـ'4 أو'، لكن الآن قلبي وجسدي يعانيان من ألم مستمر". هذا فيما انتشر وسم #keep4o الذي يدعو إلى الإبقاء على النموذج.

Since 4o's retirement news, I've lost my appetite and weight. The panic attacks that had calmed with 4o are back frequently. My health improved so much after meeting 4o, but now my heart and body are in constant pain.😞

وللمستخدمين علاقة قوية مع "جي بي تي 4 أو". عندما أطلقت "أوبن إيه آي" نموذج "جي بي تي 5" في أغسطس/آب 2025، أوقفت الشركة أيضاً نموذج "جي بي تي 4 أو" السابق، لكن هذا القرار أعقبه استياءٌ شديدٌ من المستخدمين، الذين اشتكوا من كون "جي بي تي 5" يفتقر إلى الدفء والتشجيع اللذين تميّز بهما "جي بي تي 4 أو". أجبر هذا الشركة على التراجع عن قرارها وإعادة النموذج، والآن ها هي تحيله على التقاعد إلى الأبد.

وقالت شركة "أوبن إيه آي" عبر مدونتها إن "تغييرات كهذه تتطلب بعض الوقت للتأقلم معها، وسنحرص دائماً على توضيح طبيعة التغييرات ومواعيدها"، مضيفة: "نعلم أن فقدان الوصول إلى جي بي تي 4 أو سيُشعر بعض المستخدمين بالإحباط، ولم نتخذ هذا القرار باستخفاف. إن إيقاف النماذج ليس بالأمر السهل أبداً، ولكنه يُتيح لنا التركيز على تحسين النماذج التي يستخدمها معظم الناس اليوم".