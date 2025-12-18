إيزاكمان على رأس "ناسا": العودة إلى القمر أولوية

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تثبيت مرشّح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الملياردير جاريد إيزاكمان في المنصب، وذلك بعد أشهر من التخبّط الإداري المتعلّق بالترشيح وبمستقبل الوكالة. وجمع رجل الأعمال البالغ 42 عاماً ثروته في مجال إدارة المدفوعات عبر الإنترنت، وهو معروف بشغفه بالفضاء. وسيتولّى إيزاكمان إدارة الوكالة في توقيتٍ حسّاس، إذ تواجه "ناسا" اقتطاعاتٍ كبيرة في الميزانية، وضغوطاً متزايدة للعودة إلى القمر، وصولاً في نهاية المطاف إلى المريخ. وترغب إدارة ترامب في إرسال مهمة أميركية مأهولة إلى القمر في أقرب وقت ممكن، استباقاً لخططٍ صينية مماثلة.

وخلال جلسة تثبيته الثانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعهّد إيزاكمان ضمان نجاح برنامج "أرتميس" لاستكشاف القمر الذي أُطلق عام 2017 خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى. وأكّد أن "الولايات المتحدة ستعود إلى القمر قبل منافستها الكبرى، وسترسّخ حضوراً دائماً يتيح فهماً أعمق للقيمة العلمية والاقتصادية وقيمة الأمن القومي على سطح القمر". غير أن برنامج "أرتميس" التابع لـ"ناسا" تعرّض لتأخيراتٍ متكرّرة، فيما حذّر خبراء، في سبتمبر/ أيلول، من أن مركبة الهبوط القمرية التي تطوّرها شركة سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب.

ترامب رشّح إيزاكمان للمرة الأولى للمنصب بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية غير متتالية، قبل أن يسحب الترشيح في إبريل/ نيسان 2025، ليعيد طرحه مجدداً في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي هذا السياق، مارس إيلون ماسك ضغوطاً لتولي إيزاكمان المنصب، في خطوة تعكس العلاقة المتقلّبة بين الرئيس ومؤسّس "سبايس إكس" الذي سبق أن شكّك في جدوى العودة إلى القمر. وبينما كانت إدارة ترامب، قبل أشهر، منفتحة على إعادة النظر في برنامج "أرتميس" والتركيز بدلاً من ذلك على المريخ، يبدو أن هذا الاحتمال آخذٌ في التلاشي. إذ شدّد إيزاكمان على أن العودة إلى القمر باتت أولوية في المرحلة المقبلة.

