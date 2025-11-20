إيران: قيود على مغنٍ وحظر شامل يواجه إعلامياً

- فرضت السلطات الإيرانية قيودًا على المغني شروين حاجي بور، منها منعه من دخول الصالات الرياضية وإقامة الحفلات، رغم استمراره في نشاطه الفني والاجتماعي. اشتهر بأغنيته "براي" التي حازت على جائزة غرامي. - حُكم على حاجي بور بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر بتهم التحريض، لكنه حصل على عفو من المرشد الإيراني في سبتمبر 2024، مما أدى إلى إغلاق ملفه القضائي وتخفيف عقوبات آخرين. - المذيع رضا رشيد بور مُنع من ممارسة أي نشاط إعلامي، رغم شهرته ببرامج مثل "الليل الزجاجي". لم يعد للعمل في التلفزيون الإيراني منذ 2013.

أعلن المغني الإيراني شروين حاجي بور والمذيع المعروف رضا رشيد بور، يوم الأربعاء، عن فرض قيود جديدة عليهما من السلطات. وذكر حاجي بور، عبر مقطع مصور نشره على حسابه في إنستغرام، أنه مُنع من دخول الصالات الرياضية وإقامة الحفلات، قائلاً إنه حُرم أيضاً من استئجار منزل ومن حقوق مدنية أخرى، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيواصل البقاء في إيران. ولم يوضح الجهة التي فرضت عليه هذه القيود.

وحاجي بور، الذي حاز جائزة غرامي عن أغنيته الاحتجاجية "براي" (من أجل)، قال في الفيديو: "لم أبق في هذا البلد لأجلس في زاوية منزلي أو أتعرض للإهانة أو أُحرم من العمل أو ممارسة الرياضة".

واشتهر حاجي بور بموسيقى البوب وأداء أغانٍ عدة، ومن أبرز أعماله "براي" المستوحاة من تغريدات تتناول أسباب الاحتجاج. وبعد نشر الأغنية التي انتشرت على نطاق واسع، أزالها من حسابه على إنستغرام عقب توقيفه من السلطات الإيرانية أثناء احتجاجات عام 2022، قبل أن يُفرج عنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إلى جانب إلزامه بقراءة كتب محددة وإنتاج عمل موسيقي عن "الجرائم الأميركية"، بتهم التحريض على "أعمال الشغب" ونشر الدعاية ضد نظام الحكم، مع احتساب فترة اعتقاله خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر عام 2022 إثر وفاة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بتهمة عدم الالتزام بالحجاب.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن حاجي بور، في مقطع مصور بثّته وسائل إعلام إيرانية، أن ملفه القضائي أُغلق، وأنه حصل على عفو أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي شمل أيضاً 59 محكوماً بالإعدام خُففت عقوباتهم، إضافة إلى 39 محكوماً في قضايا أمنية، من أصل 2745 سجينا شملهم العفو أو تخفيف الأحكام.

منع رشيد بور من العمل

من جهته، أعلن الفنان والمذيع السابق في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، رضا رشيد بور، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه مُنع من ممارسة أي نشاط إعلامي. وكتب: "أُبلغت أنني ممنوع من العمل، وحتى العمل عبر المنصات لن يُسمح لي به. أشكرهم، ليس لدي ما أضيفه، ولن أرحل إلى أي مكان. مضت خمس سنوات، والبقية ستمضي. سأجلس في ركن بيتي، الوطن، أتابع المشهد".

ورشيد بور، من مواليد 10 أغسطس/آب 1978 في طهران، إعلامي ومنتج ومخرج وممثل إيراني. بدأ مسيرته بتقديم التقارير والبرامج التلفزيونية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وذاع صيته منذ منتصف العقد الأول من الألفية عبر برامج مثل "الليل الزجاجي"، و"العبور الزجاجي"، و"المثلث الزجاجي".

ودخل رشيد بور مجال التمثيل أواخر العقد الأول من الألفية، من خلال فيلم "سوبرستار" للمخرجة تهمينه ميلاني، وشارك لاحقا في عدة أفلام. وفي مايو/أيار 2008، أطلق برنامج "المثلث الزجاجي" على قناة طهران، لكن بعد 35 حلقة أُوقف بثه، ما أبعده عن الإذاعة والتلفزيون لسنوات.

وفي عام 2008، شارك في فيلم "سوبرستار"، ثم في فيلم "الإفلاس" عام 2009 للمخرج حميد نعمت الله. وبعد خمس سنوات من منعه من الظهور في التلفزيون الرسمي، عاد عام 2013 مخرجا للبرنامج الكوميدي "النظارات الشمسية" على قناة "نسيم". ومنذ ذلك الحين، لم يعد يعمل في التلفزيون الإيراني.