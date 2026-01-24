إيران: عودة وشيكة للإنترنت ولا هجوم سيبرانياً

- استمرار انقطاع الإنترنت في إيران: رغم مرور أكثر من أسبوعين على انقطاع الإنترنت بسبب الاحتجاجات، لا يزال الوصول إلى الإنترنت الدولي محدودًا، مع تسجيل بعض حالات الاتصال المؤقتة باستخدام VPN بتكاليف مرتفعة. - جهود لاستعادة الاتصال: المدير التنفيذي لشركة الاتصالات التحتية الإيرانية أكد أن حل المشكلة قد يتم قريبًا، بعد قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بإعادة ربط الإنترنت الدولي، وتتابع الجهات المعنية تنفيذ القرار. - نفي الهجمات السيبرانية: نفت منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية تعرض مركز "ماهر" لأي هجوم سيبراني، مؤكدة أن المركز يعمل بشكل طبيعي ويواصل تقديم خدماته.

بعد مرور أكثر من أسبوعين على قطعه منذ الثامن من الشهر الجاري، عقب احتجاجات دامية في تلك الليلة، ما زال الإنترنت في إيران غير مستعاد بالكامل، إذ يشكو إيرانيون من استمرار صعوبات الوصول، رغم تسجيل بعض حالات الاتصال المؤقت والمحدود خلال اليومين الأخيرين، فيما بات الوصول إلى إنترنت دولي أمنية لدى الكثيرين، ويتمكن البعض من الوصول إليه وسط معاناة، عبر استخدام برامج VPN مع دفع مبالغ كبيرة أحياناً.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة الاتصالات التحتية الإيرانية، بهزاد أكبري، اليوم السبت، رداً على أسئلة وسائل إعلام محلية بشأن موعد حل مشكلة الوصول إلى الإنترنت الدولي، إن "الموضوع سيُحل، إن شاء الله، اليوم أو غداً". وأفادت تقارير بأن قرار إعادة ربط الإنترنت الدولي أُبلغ إلى وزارة الاتصالات مساء أمس، عقب إقراره في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن الجهات المعنية، بما فيها شركة الاتصالات التحتية وهيئة تنظيم الاتصالات، تتابع تنفيذ القرار.

وبحسب وكالة "نور نيوز"، القريبة من الدوائر المرتبطة بالأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، أظهرت المتابعات أن الوصول إلى الإنترنت الدولي أصبح متاحاً لعدد كبير من المستخدمين اعتباراً من ظهر اليوم السبت، إلا أن هذا الاتصال كان مؤقتاً وغير مستقر، إذ انقطع مجدداً بعد نحو 30 دقيقة. ووفق بيانات "رادار كلودفلير"، ارتفعت حركة الإنترنت الدولي في إيران إلى 92% عند الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما يشير إلى اتصال عدد كبير من المستخدمين، قبل أن تبدأ الحركة بالتراجع مجدداً لتصل إلى 21% عند الساعة 12:00 ظهراً.

من جهتها، قالت منظمة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة حرية الإنترنت حول العالم، إن الانقطاع الشامل للإنترنت في إيران دخل أسبوعه الثالث، مشيرة إلى أنه بعد مرور 375 ساعة على بدء القطع، سُجّل اتصال دولي قصير الأمد. وأضافت المنظمة أن بعض المنصات الإلكترونية أُدرجت مؤقتاً على "القائمة البيضاء"، كما تمكن عدد من المستخدمين خلال اليومين الماضيين من الوصول إلى الإنترنت الدولي عبر وسائل تجاوز الحجب.

نفي تعرّض البنية التحتية لهجوم سيبراني

في سياق متصل، نفت منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية تعرّض مركز "ماهر"، التابع لها، لأي هجوم سيبراني. ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية عن المنظمة قولها إن مركز "ماهر" يعمل في وضع طبيعي، ويواصل تقديم خدماته للمستفيدين، مؤكدة أن الأخبار المتداولة بشأن وقوع حادثة سيبرانية في البنية التحتية للمركز غير صحيحة، وذلك بعد مراجعتها من قبل خبراء فنيين. ويُعد مركز "ماهر" الجهة الوطنية المعنية بالاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية في إيران، ويتولى مهام الرصد والوقاية والتصدي للهجمات الإلكترونية.