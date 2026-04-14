إيران تنتقد حظر "يوتيوب" لقناة "إكسبلوسيف ميديا"

دانت إيران حظر منصة البث يوتيوب قناة كانت تنشر مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي على شكل ليغو تسخر فيها من حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران. وذكرت قناة "إكسبلوسيف ميديا" على موقع إكس الأسبوع الماضي أن "يوتيوب" قد علّق حسابها بدعوى "المحتوى العنيف". وبينما تساءلت القناة في منشور الجمعة: "حقاً! هل رسومنا المتحركة المصممة على غرار ليغو عنيفة حقاً؟"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الحظر يهدف إلى طمس الحقيقة حول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وغرّد بقائي أمس الاثنين: "في بلدٍ يفتخر باستضافة شركات بيكسار ودريم ووركس أنيميشن ووالت ديزني، أُغلقت قناة رسوم متحركة مستقلة على يوتيوب، نَمَت بشكلٍ طبيعي من خلال تصوير العدوان الأميركي ونزعته الحربية، وحصدت ملايين المشاهدين، فجأةً!! لماذا؟! ببساطة لإخفاء الحقيقة حول "حربهم غير الشرعية" على إيران وحماية الرواية الكاذبة للإدارة الأميركية من أي صوتٍ منافس".

In a land that proudly hosts Pixar, DreamWorks Animation, and The Walt Disney Company, an independent animated YouTube channel — which had organically grown by depicting U.S. aggression & warmongering, and garnered millions of viewers — was abruptly shut down!!

Why?!

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 13, 2026

و"إكسبلوسيف ميديا" مجموعة من صُنّاع المحتوى الموالين لإيران، الذين يصفون أنفسهم بالمستقلين، ولكن يوصفون على نطاق واسع في ارتباطهم بالحكومة الإيرانية، وقد اشتهروا بسلسلة من فيديوهات تشبه ألعاب ليغو حصدت ملايين المشاهدات خلال العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

ويبدو أن "إكسبلوسيف ميديا" قد أطلقت قناة جديدة في "يوتيوب" بتاريخ 12 إبريل/ نيسان. وقد ظهرت فيها حتى كتابة هذه السطور سبعة مقاطع ليغو تشبه التي عُرفت بها المجموعة. وتعرّف القناة الجديدة نفسها أيضاً على أنها "أفضل مجموعة من مقاطع الفيديو الساخرة عن إيران بأسلوب ليغو، ورسوم متحركة ساخرة، ومقاطع لاذعة من إكسبلوسيف ميديا، وبيرسيا بوي ستوديوز، وغيرها. تحويل أحداث الحرب الحقيقية، والسياسة، ولحظات ترامب إلى كوميديا ​​رائعة بأسلوب ليغو. مقاطع فيديو جديدة تُنشر بشكل شبه يومي".