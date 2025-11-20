إيران تفرض قيوداً جديدة على مذيع ومغنٍّ بارزين

- فرضت السلطات الإيرانية قيوداً على المغني شروين حاجي بور، حيث مُنع من دخول الصالات الرياضية وإقامة الحفلات، رغم حصوله على عفو سابق من المرشد علي خامنئي، مما يعكس التوترات المستمرة بين الفنانين والسلطات. - المذيع رضا رشيد بور، المعروف ببرامجه التلفزيونية مثل "الليل الزجاجي"، مُنع من ممارسة أي نشاط إعلامي، مما يبرز التحديات التي يواجهها الإعلاميون في إيران. - القيود المفروضة على حاجي بور ورشيد بور أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، حيث يعاني الفنانون والإعلاميون من تضييق الحريات في ظل الحكومة الإيرانية.

فرضت السلطات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة قيوداً جديدة على اثنين من أبرز الوجوه الفنية والإعلامية في البلاد، هما المغني شروين حاجي بور والمذيع رضا رشيد بور، في خطوة أثارت موجة جدل وانتقادات واسعة في إيران. وأعلن الاثنان، كلٌّ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن منعهما من العمل وممارسة أنشطة حياتية أساسية، من دون توضيح رسمي من الجهة التي اتخذت هذه القرارات.

أعلن المغني الإيراني شروين حاجي بور، الأربعاء، أنه مُنع من دخول الصالات الرياضية وإقامة الحفلات، مؤكداً في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه على "إنستغرام" أنه حُرم أيضاً من استئجار منزل ومن حقوق مدنية أخرى، رغم إصراره على البقاء في إيران. ولم يوضح حاجي بور الجهة التي فرضت عليه هذه القيود. حاجي بور، الحاصل على جائزة غرامي عن أغنيته الاحتجاجية الشهيرة "براي" (من أجل)، قال في الفيديو: "لم أبقَ في هذا البلد لأجلس في زاوية منزلي أو أتعرض للإهانة أو أُحرم من العمل أو ممارسة الرياضة".

واشتهر الفنان بموسيقى البوب وأداء أغانٍ عدّة، من بينها "براي" التي استلهمها من تغريدات تتناول أسباب الاحتجاج. وبعد انتشار الأغنية على نطاق واسع، أزالها من حسابه على "إنستغرام" عقب توقيفه من السلطات الإيرانية خلال احتجاجات عام 2022، قبل أن يُفرج عنه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه. وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إضافة إلى إلزامه بقراءة كتب محددة وإنتاج عمل موسيقي عن "الجرائم الأميركية"، بتهم التحريض على "أعمال الشغب" ونشر الدعاية ضد النظام، مع احتساب فترة اعتقاله خلال احتجاجات أواخر 2022 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني عقب احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة عدم الالتزام بالحجاب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، قال حاجي بور في مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام إيرانية إن ملفه القضائي أُغلق بعد حصوله على عفو أصدره المرشد علي خامنئي، وشمل أيضاً 59 محكوماً بالإعدام خُففت عقوباتهم، إضافة إلى 39 محكوماً في قضايا أمنية، من أصل 2745 سجيناً شملهم العفو.

من جهته، أعلن الصحافي والمذيع السابق في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، رضا رشيد بور، أنه مُنع من ممارسة أي نشاط إعلامي في إيران. وكتب عبر حسابه على "إكس": "أُبلغت أنني ممنوع من العمل، وحتى العمل عبر المنصات لن يُسمح لي به. أشكرهم، ليس لدي ما أضيفه، ولن أرحل إلى أي مكان. مضت خمس سنوات، والبقية ستمضي. سأجلس في ركن بيتي، الوطن، أتابع المشهد".

ورشيد بور، المولود في 10 أغسطس/ آب 1978 في طهران، يُعدّ من أبرز الوجوه التلفزيونية الإيرانية. بدأ مسيرته في أوائل التسعينيات عبر تقديم التقارير والبرامج التلفزيونية، وذاع صيته في منتصف العقد الأول من الألفية من خلال برامج مثل "الليل الزجاجي"، و"العبور الزجاجي"، و"المثلث الزجاجي". دخل مجال التمثيل أواخر العقد الأول من الألفية عبر فيلم "سوبرستار" للمخرجة تهمينه ميلاني، قبل أن يشارك لاحقاً في أعمال سينمائية أخرى. وفي مايو/ أيار 2008، قدّم برنامج "المثلث الزجاجي" على قناة طهران، لكن بعد بث 35 حلقة، جرى إيقاف البرنامج، ما أبعده عن الإذاعة والتلفزيون لسنوات.

وعام 2013، عاد رشيد بور إلى العمل مخرجاً للبرنامج الكوميدي "النظارات الشمسية" على قناة "نسيم"، لكنه لم يعد بعدها إلى الشاشة الرسمية، وبات وجوده الإعلامي محصوراً في المنصات الرقمية، قبل صدور قرار منعه الأخير.