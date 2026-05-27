إيران تفرض قيوداً جديدة على توزيع محتواها الإخباري

- شددت إيران القيود على توزيع المحتوى الإخباري الداخلي، مطالبةً وسائل الإعلام الدولية بتقييد استخدامه من قبل الإعلام الإسرائيلي، وفقًا لتوجيهات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. - التوجيهات الجديدة تمنع وسائل الإعلام الإسرائيلية والقنوات الناطقة بالفارسية خارج البلاد من استخدام المحتوى الإيراني، مع تحميل المسؤولية للوسيلة الإعلامية التي تقدم المحتوى في حال عدم الامتثال. - تأتي هذه القيود بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع بدء رفع القيود عن خدمات الإنترنت في البلاد، رغم استمرار عدم استقرار الاتصال.

شدّدت إيران القيود المفروضة على توزيع المحتوى الإخباري الصادر من داخل البلاد، وطالبت وسائل الإعلام الدولية بتقييد استخدامه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، الأربعاء.

وأصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي توجيهاً، الثلاثاء، إلى مجموعة من وسائل الإعلام الدولية التي تعمل من طهران، وتضمّن مجموعة عبارات إلزامية يجب عرضها في "جميع المحتويات المُقدمة، بما في ذلك الصور والفيديوهات والتقارير وغيرها من الإنتاجات الإعلامية".

وجاء في النصّ الإلزاميّ للمؤسسات الإخبارية أنّه لا يجوز لوسائل الإعلام الإسرائيلية والقنوات الناطقة بالفارسية خارج البلاد استخدام المحتوى المذكور. كما أشارت التعليمات إلى أن "مسؤولية عدم الامتثال لهذا التوجيه تقع على عاتق الوسيلة الإعلامية التي تقدّم المحتوى".

ولفتت "أسوشييتد برس" إلى أنّ إيران حظرت لسنوات على وسائل الإعلام الدولية مشاركة بعض المواد الصحافية مع قناة بي بي سي الفارسية وإذاعة صوت أميركا الفارسية وقناتي من وتو وإيران إنترناشيونال، تحت طائلة حظر عملياتها في البلاد. مع ذلك لا تزال وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج البلادة قادرةً على الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تبثّها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

ويأتي الإعلان عن هذه القيود الجديدة بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظلّ الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام خلال الفترة المقبلة.

وكانت السلطات الإيرانية قد بدأت برفع القيود عن خدمات الإنترنت، أمس الثلاثاء، بعد حجبها في أوّل أيام الحرب، وأفاد مستخدمون في مختلف أنحاء البلاد عن عودة الاتصال عير شبكات واي فاي، لكنّه لا يزال متقطّعاً وغير مستقر.