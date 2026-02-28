إيران تعلن صدّ هجمات إلكترونية بالتزامن مع العدوان

- تعرضت إيران لهجمات سيبرانية متزامنة مع العدوان الأميركي الإسرائيلي، مما دفع قيادة الأمن السيبراني لاتخاذ تدابير لحماية الخدمات الوطنية وصد الهجمات الاستخباراتية. - أعلنت إيران حالة "الوضعية الحمراء" في جميع الأجهزة التنفيذية، مما يتطلب استعدادًا كاملًا لمواجهة التهديدات العسكرية والسيبرانية الواسعة النطاق. - استهدفت الهجمات السيبرانية وكالات إخبارية ومنصات رقمية رئيسية، مما أدى إلى اضطرابات في أدائها، لكن تم استعادة السيطرة بسرعة على معظم الهجمات.

في وقتٍ تعرّضت فيه إيران لموجة هجمات إلكترونية تزامناً مع العدوان الأميركي الإسرائيلي اليوم السبت، أكدت قيادة الأمن السيبراني، في بيان رسمي، اتخاذ تدابير متعددة على شبكات الاتصال والخدمات الوطنية، بهدف ضمان استقرار الخدمات العامة و"صدّ الهجمات السيبرانية الاستخباراتية للعدو".

وأفاد التلفزيون الإيراني، الذي أذاع البيان، بأن الهجمات الإلكترونية والعمليات الاستخباراتية التي استهدفت نقاطاً مختلفة في البلاد بدأت فور انطلاق الهجمات العسكرية، بهدف إحداث اضطراب في حياة المواطنين وزعزعة الاستقرار النفسي. وأكد البيان أن حماية "الحدود السيبرانية" للبلاد تجري "بحزم وتماسك كامل"، مضيفاً أنه مع تفاقم المواجهات السيبرانية والمعرفية أمس السبت، "تمّت السيطرة على معظم الهجمات".

في السياق نفسه، أعلن جهاز الدفاع السلبي الإيراني حالة "الوضعية الحمراء" في جميع الأجهزة التنفيذية للدولة عقب العدوان، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يفرض على تلك الأجهزة الاستعداد الكامل لمواجهة الهجمات العسكرية. ويُعلن هذا الإنذار عادة عند تعرّض البلاد لتهديد حتمي واسع النطاق يستدعي تنفيذ عمليات تصدٍّ عاجلة.

ومع بدء العدوان، شهدت إيران موجة واسعة من الهجمات السيبرانية وعمليات القرصنة التي استهدفت عدداً من الوكالات الإخبارية والمنصات الرقمية الرئيسية، وتسببت في اختلالات حادة في أدائها. ومن بين الجهات المستهدفة، وكالتا إرنا الرسمية وإيسنا الطلابية، اللتان تعرّضتا لمحاولات قرصنة أو واجهتا صعوبات في الوصول إلى موقعيهما، قبل أن تعودا إلى العمل بصورة طبيعية بعد دقائق.

ووردت تقارير عن اضطرابات في عمل تطبيقات رقمية شائعة الاستخدام في الفضاء الإلكتروني الإيراني. وأفادت وكالة فارس بأن موجات واسعة من الهجمات السيبرانية وعمليات الاختراق اندلعت بالتزامن مع العدوان، واستهدفت عدداً من الوكالات والمنصات الداخلية الرئيسية، أو تسببت باضطرابات شديدة في عملها.