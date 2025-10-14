إيران تعلن إحباطها ثلاث هجمات سيبرانية كبيرة

- تعرضت إيران لثلاث هجمات سيبرانية كبيرة استهدفت البنى التحتية، لكن الأجهزة المختصة أحبطتها بفضل جاهزيتها، وفقاً لرئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري. - أكد آقاميري أن الأمن السيبراني حيوي بسبب الاعتماد الواسع على الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن إيران تواجه تحديات سيبرانية دولية، وأن الكفاءات البشرية الإيرانية تمثل نقطة قوة استراتيجية. - خلال الحرب مع إسرائيل، واجهت إيران أكثر من 20000 هجوم سيبراني، منها هجوم DDoS على بنكي سپه وپاساركاد، مما أدى إلى تعطيل خدماتهما دون اختراق معلومات العملاء.

أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري، الثلاثاء، أنّ إيران تعرضت في الآونة الأخيرة لثلاث هجمات سيبرانية، وصفها بأنها "كبيرة" استهدفت البنى التحتية، مؤكّداً أنّ "الأجهزة المختصة تمكنت من إحباطها بشكل كامل بفضل جاهزيتها ويقظتها"، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعتها أو أهدافها.

وبحسب وكالة فارس المحافظة، قال آقاميري خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول لرصد الأمن السيبراني إنّ المركز الوطني للفضاء الإلكتروني أصدر خلال العام الماضي تعليمات خاصة بهذا المجال، مشيراً إلى أنّ التطبيق الكامل لهذه الإجراءات "سيُشكل فرصة كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني الوطني".

وأضاف أنّ "البلاد تخوض مواجهةً جدّية على المستوى الدولي في ميدان الأمن السيبراني، وهي حرب صامتة على عكس الحروب العسكرية، لكن الكفاءات البشرية الإيرانية تحولت إلى نقطة قوة استراتيجية"، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى "أقصى درجات الدقة والمسؤولية في حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم، نظراً إلى الثقة العامة الممنوحة لهم".

وأكد أنّ الأمن السيبراني يعدّ أمراً حيوياً نظراً لاعتماد الناس الواسع على الفضاء الإلكتروني في الخدمات اليومية والمعيشة، وأيّ خلل في هذا الفضاء ينعكس مباشرة على رضا الرأي العام.

وأوضح آقاميري أنّ الفضاء الإلكتروني بات يُعتبر المجال الخامس إلى جانب المجالات الأربعة التقليدية العسكرية (الأرض، البحر، الأجواء، الفضاء)، مشيراً إلى أنّ هندسة الأمن السيبراني في إيران تقوم على أربعة محاور رئيسة، هي الهجمات الهادفة إلى التخريب، والعمليات الموجّهة ضدّ الرأي العام، واستغلال المعلومات لأغراض عسكرية وأمنية، والأسلحة السيبرانية المستخدمة في التخريب والابتزاز داخل الشبكات الرقمية.

وفي هذا السياق، كان وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أنّ بلاده واجهت أكثر من 20000 هجوم سيبراني خلال فترة الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، مؤكداً أنّ الفرق الفنية تمكنت من إدارة معظم تلك الهجمات رغم وقوع بعض الأضرار في قطاعات محدودة.

ومن أبرز تلك الهجمات الإلكترونية، هجوم من نوع DDoS استهدف مركزَي البيانات لبنكي سپه وپاساركاد، ما أدى إلى تعطيل خدماتهما بالكامل وتوقّف عدد كبير من الأنظمة المصرفية، بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والتطبيقات الإلكترونية، وأجهزة الصرّاف الآلي. ولم يؤدِّ الهجوم إلى اختراق معلومات العملاء أو تسريبها، لكنه تسبب في توقف شبه تام لعمليات السحب باستخدام بطاقات بنك سپه.