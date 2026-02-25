إيران تعتقل رئيس مكتب التلفزيون الياباني NHK

- اعتقال رئيس مكتب NHK في طهران، شينوسوكي كاواشيما، وسط احتجاجات في إيران، مع نقله إلى سجن إيفين واهتمام الحكومة اليابانية بالإفراج عنه سريعًا. - السلطات الإيرانية اعتقلت عددًا من الأجانب بتهمة التجسس خلال الاحتجاجات الأخيرة، دون الكشف عن هوياتهم، بينما تواصل اليابان دعم كاواشيما وعائلته. - الصحافية إلهه محمدي تعرضت لتفتيش منزلها ومصادرة أجهزتها، بعد إعدادها تقارير نقدية عن الاحتجاجات، وهي معروفة بتغطيتها لقضايا اجتماعية حساسة في إيران.

أفادت وسائل إعلام إيرانية ويابانية، اليوم الأربعاء، باعتقال رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في طهران، من دون الكشف عن أسباب الاعتقال. وذكر موقع "عصر إيران" الإصلاحي أن شينوسوكي كاواشيما قد تعرّض للتوقيف، وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه معتقل منذ نحو شهر.

هوية صحافي NHK تتكشّف

خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، التي بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول واستمرت حتى العاشر من يناير/كانون الثاني، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من الرعايا الأجانب بتهمة التجسّس، من دون الكشف عن هوياتهم. وبحسب تقارير إعلامية، فإن كاواشيما نُقل إلى سجن إيفين الواقع شمال غربي طهران. وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس، إنه "في NHK، تُعد سلامة موظفينا أولويتنا القصوى، ولا يمكننا في الوقت الراهن تقديم مزيد من التفاصيل".

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية ماساناو أوزاكي قد صرّح، في وقت سابق من الشهر، بأن الحكومة تؤكد اعتقال مواطن ياباني في طهران بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن ملابسات اعتقاله وأسبابه. وأضاف أوزاكي أنه، منذ الكشف عن هذه القضية، طالبت الحكومة اليابانية الجانب الإيراني بضمان الإفراج السريع عنه، مشيراً إلى أن الحكومة "على تواصل مع المعني بالأمر وعائلته والأطراف ذات الصلة، وتقدم جميع أشكال الدعم اللازمة".

ويعرّف الموقع الإلكتروني للقسم العالمي لشبكة NHK هذا الصحافي الياباني على أنه مراسل للشؤون الدولية، وقد شغل منذ عام 2017 منصب رئيس مكتب هذه المؤسسة الإعلامية في جاكرتا، إندونيسيا. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الإيرانية حول نبأ اعتقال هذا الصحافي الياباني.

توقيف لساعات للصحافية محمدي

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن عناصر أمنية راجعت صباح اليوم منزل الصحافية إلهه محمدي، وفتّشت مقتنياتها وصادرت أجهزتها الإلكترونية. وذكرت الصحيفة أن محمدي قد نُقلت إلى نيابة أمن الدولة قبل إعادتها إلى منزلها لاحقاً.

وتعمل إلهه محمدي صحافية في صحيفة "هم‌ميهن" التي أُغلقت الشهر الماضي عقب نشر تقارير عن الاحتجاجات. وكانت محمدي قد أعدّت في الأسابيع الأخيرة تقارير اجتماعية عدة عن ضحايا الاحتجاجات الأخيرة، اتسمت بلهجة نقدية حادة تجاه السلطات الإيرانية.

يُذكر أن إلهه محمدي قد أُفرج عنها العام الماضي بعد 13 شهراً من اعتقالها، مقابل كفالة مالية. وكانت قد اعتُقلت سابقاً أيضاً على خلفية تغطيتها لخبر وفاة مهسا أميني عام 2022، بعد ساعات من اعتقالها على خلفية الحجاب وأعقبت وفاتها احتجاجات واسعة في إيران. وحينها أمضت محمدي 17 شهراً في السجن.