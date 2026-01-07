إيران تعتقل أكثر من 60 ناشطاً على منصات التواصل بتهمة إثارة الشغب

- أوقفت شرطة ورامين أكثر من 60 ناشطًا إلكترونيًا بتهمة التحريض على الاضطرابات، مؤكدةً السيطرة على الوضع بمشاركة 500 إلى 600 عنصر أمني، مع معالجة قضائية للملفات. - نشرت الشرطة تقريرًا عن استغلال المعادين للقُصّر، مشيرةً إلى فتاة جُنّدت عبر "تليغرام" للمشاركة في تجمعات غير قانونية، مع اعترافات مصورة تُظهر استغلالها. - تراجع جودة الإنترنت في إيران منذ بدء الاحتجاجات، مما أثر على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مع شكاوى من المواطنين حول عدم استقرار الخدمة وصعوبة استخدامها.

أعلنت شرطة مدينة ورامين جنوبي طهران، الأربعاء، عن توقيف أكثر من 60 شخصاً وصفَتهم بـ"المحرضين الناشطين في الفضاء الإلكتروني"، متهمةً إياهم بالسعي إلى "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الرأي العام" في إيران.

وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المدينة، حيث أكد قائد الشرطة المحلية، إبراهيم شريفي مقدم، أن الوضع في المنطقة "تحت السيطرة تماماً" منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة في بعض أنحاء البلاد، وفق ما أوردت وكالة مهر الإيرانية المحافظة.

وأشار المسؤول إلى أن ما بين 500 إلى 600 عنصر أمني يعملون على مدار الساعة لتأمين المدينة والمحافظة، لافتاً إلى اعتقال "عدد من المحرضين على الاضطرابات وقادتها"، بالإضافة إلى ما بين 60 إلى 70 شخصاً من الناشطين إلكترونياً الذين قال إنهم "يعملون بهدف التحريض والتنسيق مع المحرضين"، مضيفاً أن ملفاتهم قيد المعالجة القضائية.

ودعا قائد شرطة مدينة ورامين الإيرانية إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتجنب أي إجراء يزيد السخط الشعبي. وحثّ الموظفين والإعلاميين على "التيقظ" وعدم نشر ما من شأنه "إثارة الرأي العام أو الانحياز للتيارات المعادية"، بحسب قوله.

إلى ذلك، نشرت القناة الإخبارية للشرطة تقريراً تحت عنوان: "من الفخ الافتراضي إلى الفوضى في الشوارع" ما وصفته بأنه رواية استغلال المعادين للقُصّر، مشيرةً فيه إلى قصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً قامت نتيجة تأثرها بحملة دعائية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بدخول قناة على "تليغرام" حيث جنّدت من قبل أحد العناصر المرتبطة بـ"التيارات المعادية" خارج البلاد.

وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم، اعترافات مصورة منسوبة لهذه الفتاة بعد اعتقالها، حيث أظهرت الرواية قيام المُجنِّد ببناء علاقة صداقة معها واستغلال سنّها وعواطف المراهقة لتدريبها على المشاركة في تجمعات غير قانونية وتحريضها على "الشغب"، بما في ذلك الاعتداء على القوات الأمنية وتخريب الممتلكات العامة.

في سياق متصل، أعلن رئيس شرطة فتا الإلكترونية في إيران العميد محمد باقر زارعي في محافظة همدان، الاثنين الماضي، عن اعتقال ثلاثة ممن قال إنهم "المحرّضين الرئيسيين على الفوضى عبر الفضاء الإلكتروني" في المحافظة.

كما أعلن قائد شرطة يزد، أحمد نغهبان، عن اعتقال عدد من مديري الصفحات التي كانت تنشر "محتوى تحريضياً بهدف تشويش الرأي العام". بدوره، أكد قائد قوى الأمن الداخلي، العميد أحمد رضا رادان، أن الأوامر صدرت بالتعامل الحاسم مع قادة الاضطرابات، مشيراً إلى اعتقال عدد من هؤلاء في الفضاء الافتراضي، وقائلاً إن "بعضهم اعترفوا بتلقي أموال بالدولار من خارج البلاد مقابل أعمالهم".

إلى ذلك، اشتكى المواطنون في إيران من تراجع في جودة الإنترنت منذ أن بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية، إذ بات الاتصال يعاني من بطء شديد وتقطّعات متكرّرة أثّرت بشكل خاص على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "تليغرام". وأكد مستخدمون لـ"العربي الجديد" أن خدمة الإنترنت أصبحت غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها في العمل أو التعليم أو التواصل اليومي، مع صعوبة في تحميل الوسائط وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية.