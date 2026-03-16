إيران تعتزم تحويل موقع مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات إلى متحف

حول العالم
مباشر
16 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:54 (توقيت القدس)
نعوش ضحايا مدرسة البنات في ميناب، 3 مارس 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تعتزم طهران تحويل مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية إلى متحف لتخليد ذكرى نحو 200 ضحية من الهجوم الإسرائيلي الأميركي، مؤكدة على أهمية توثيق هذه الجريمة في الذاكرة الإيرانية.
- الهجوم الذي وقع في مدينة ميناب أسفر عن مقتل 168 تلميذة و26 معلماً وأربعة آباء، وتشير تقارير إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن استهداف قاعدة للحرس الثوري.
- يأتي بناء المتحف في ظل تعرض معالم ثقافية إيرانية للقصف، مما يثير قلقاً حول الحفاظ على التراث الثقافي في ظل التوترات الإقليمية.

تعتزم طهران تحويل مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية للبنات التي قصفت في اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران إلى متحف يحيي ذكرى نحو مئتي ضحية لقوا حتفهم في المجزرة. وقالت الحكومة الإيرانية، في بيان اليوم الاثنين، إن "هذه المدرسة هي شهادة حية على استعداد الأميركيين لارتكاب جرائم ويجب تسجيلها وتوثيقها لحفظها في ذاكرة الشعب الإيراني التاريخية".

وقُتلت في مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية للبنات 168 تلميذة على الأقل تراوح أعمارهن بين 7 و12 عاماً، إلى جانب 26 معلماً وأربعة آباء، في الهجوم الذي وقع في مدينة ميناب بجنوب البلاد في 28 فبراير/شباط. وأشارت تقارير إعلامية مختلفة إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الهجوم. وأفادت "نيويورك تايمز" و"سي أن أن"، نقلاً عن مصادر سرية، بأن النتائج الأولية لتحقيق تشير إلى مسؤولية الولايات المتحدة. ويرجّح أن الولايات المتحدة استهدفت قاعدة تابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الذي كان ينتمي إليه في السابق مبنى المدرسة. وتردّد أن بيانات المواقع القديمة أدّت إلى الخطأ الفادح.

ولم تتوفر معلومات أخرى بشأن خطط إقامة المتحف. وسيعاد بناء مدرسة البنات في مكان آخر تخليداً لذكرى الضحايا. ويأتي النقاش حول بناء معلم ثقافي جديد في إيران بينما تتعرّض معالمها الحالية للقصف الأميركي الإسرائيلي، بما في ذلك مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"، في ما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه شبه "إعلان حرب على حضارة". كذلك تسبّب الحرب في اعتداءات إيرانية على دول الخليج أغلقت المتاحف والمراكز الثقافية في عدد منها.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

دلالات
المزيد في منوعات
