- حذرت السلطة القضائية في إيران وسائل الإعلام من مخالفة الضوابط الأمنية، مشددة على الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة لأشخاص يشتبه بتعاونهم مع العدو. - أعلنت استخبارات الحرس الثوري عن اعتقال أشخاص بتهمة التعاون مع العدو عبر تصوير مواقع هجمات صاروخية، مؤكدة أن التعاون مع العدو يُعد جريمة. - في محافظة لرستان، اعتقلت الشرطة شخصين لنشر شائعات حول هجمات جوية لإثارة الذعر، مؤكدة على مواجهة أي استغلال للظروف الطارئة بهدف السرقة أو زعزعة الأمن.

حذّرت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام المحلية من مخالفة الضوابط الأمنية في تغطية الحرب الجارية على البلاد، في وقت أعلنت فيه الشرطة اعتقال شخصَين في محافظة لرستان، غربي البلاد، بتهمة نشر شائعات لإثارة الذعر بين السكان.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن بعض وسائل الإعلام المحلية لم تلتزم خلال الأيام الأخيرة بالضوابط المتعلقة بنشر المعلومات الأمنية، من دون أن يسميها، وأشار إلى أن بعضها صوّر مواقع معينة ونشر مواد إعلامية "من دون مراعاة الحساسيات الأمنية"، ما دفع الجهات القضائية إلى توجيه إنذارات لها. وأضاف جهانغير أن السلطات توصي المواطنين بالإبلاغ عن "أي تحركات مشبوهة لأشخاص يشتبه بتعاونهم مع العدو"، وذلك عبر الأرقام المخصّصة التي أعلنتها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

في سياق متصل، أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة "التعاون مع العدو"، مؤكدة أنهم صوروا مواقع تعرّضت لهجمات صاروخية وإرسال الصور والمقاطع إلى "وسائل إعلام معادية".

وقالت المنظمة في بيان إن "عشرة أشخاص من عملاء العدو" اعتُقلوا بعد تصويرهم أماكن سقطت فيها صواريخ "العدو الإرهابي" وإرسال المواد المصوّرة إلى وسائل "إعلام معادية"، ولفتت إلى أن عمليات الرصد والاعتقال مستمرة. وأضاف البيان أن هؤلاء الأشخاص كانوا يصورون، "بالتنسيق مع العدو، قبل وأثناء وبعد سقوط الصواريخ"، المواقع والأهداف التي تعرّضت للقصف.

وأكدت المنظمة أن أي شكل من أشكال التعاون مع العدو الأميركي والإسرائيلي، بما في ذلك تصوير أو إرسال الصور والمقاطع، يُعد جريمة وفق "قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني"، وسيتم التعامل مع مرتكبيه وفق القوانين المعمول بها في زمن الحرب. كما دعت منظمة استخبارات الحرس الثوري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أشخاص يشتبه بتعاونهم مع وسائل إعلام معادية.

وفي قضية أخرى مرتبطة بتسريب معلومات إلى وسائل إعلام خارجية، أعلن المدعي العام في مدينة إسلامشهر (جنوب شرقي طهران)، سعيد دوستي‌ نجاد، تحديد هوية واعتقال شخص كان على تواصل مع شبكة إيران إنترناشيونال، واصفاً إياه بأنه "العمود الخامس للعدو". وقال دوستي نجاد إن الأجهزة الأمنية، بعد عمليات رصد دقيقة وإجراءات استخباراتية، تمكنت من التعرف إلى شخص كان يرسل معلومات ورسائل إلى "إيران إنترناشيونال" لصالح العدو. وأضاف أن المتهم كان يعمل "مرتزقاً" عبر تزويد هذه الشبكة بالمعلومات والرسائل، وفق التلفزيون الإيراني.

في غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام في شرطة محافظة لرستان اعتقال شخصين بتهمة ترويج شائعات في مدينة خرم آباد حول وقوع هجمات جوية وضرورة إخلاء المنازل. وأوضح بيان الشرطة أن السلطات تحركت بعد تلقي بلاغات من مواطنين أفادوا بوجود أشخاص يتنقلون بين المنازل في خرم آباد وينشرون شائعات عن هجمات جوية، ويدعون السكان إلى مغادرة منازلهم، وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت، بعد عمليات متابعة ورصد، من تحديد هوية شخصين يشتبه بتورطهما واعتقالهما في عملية سريعة.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان الهدف من نشر هذه الشائعات إثارة الذعر بين السكان تمهيداً لسرقة ممتلكاتهم. وحذرت الشرطة الإيرانية من أن أي استغلال للظروف الطارئة بهدف السرقة أو زعزعة الأمن سيواجه برد حازم وفوري من قوات الأمن، وأكدت أن من يقدم على سرقة ممتلكات المواطنين في مثل هذه الظروف قد يواجه إطلاق نار مباشر من الشرطة.

كما شدد مركز الإعلام في الشرطة الإيرانية على ضرورة الحذر من الشائعات في الفضاءين الحقيقي والافتراضي، مشيراً إلى أن "أي شخص ينتج أو ينشر شائعات أو يرسل صوراً لمناطق حساسة أو عسكرية أو متضررة سيُعد متعاوناً مع أعداء البلاد والقوات الصهيونية، وسيواجه إجراءات قانونية صارمة".