إيران: إقالة رئيس "إيرانسل" لرفضه تنفيذ قرار حجب الإنترنت

أفادت وكالة فارس الإيرانية، الأحد، بأن علي رضا رفيعي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرانسل"، ثاني أكبر مشغّل للاتصالات في الجمهورية الإسلامية، أُقيل من منصبه لعدم امتثاله لقرار السلطات القاضي بحجب الإنترنت. وكان الاتصال بالشبكة قد قُطع ليل الثامن من يناير/كانون الثاني، مع اتساع نطاق تحركات احتجاجية شهدتها البلاد، اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

ومنذ ذلك الحين، تعذّر الاتصال بالشبكة العالمية، على الرغم من عودة بعض الخدمات بشكل محدود، الأحد. وأفاد الإعلام المحلي بأن السلطات في الجمهورية الإسلامية تعتزم إعادة خدمة الإنترنت بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.

وأوردت وكالة فارس أن "علي رضا رفيعي أُقيل من منصبه بعد نحو عام على رأس إيرانسل"، مشيرة إلى أن الشركة "لم تمتثل لأوامر الجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتقييد الوصول إلى الإنترنت في حالات الأزمات". وأضافت الوكالة أن "الجهات المعنية قررت إقالة الرئيس التنفيذي لإيرانسل بسبب عدم الالتزام بالقواعد المعلنة في حالات الطوارئ".

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، توفّرت الأحد إمكانية الوصول إلى خدمات "غوغل" عبر جميع خطوط الهاتف المحمول ومزوّدي الخدمة في البلاد.

وخلف قطع الإنترنت الدولي في إيران تداعيات واسعة النطاق طاولت مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين، فيما تبرّر السلطات هذا الإجراء بوصفه "ضرورة قصوى" لاستعادة الأمن والاستقرار، وبأنه "سلاح" لقطع دابر ما تسميه "الفوضى المدبرة من الخارج". وبينما يعاني الطلاب وأصحاب الأعمال والعائلات من عواقب هذه العزلة، يرى محتجون في الداخل وقوى المعارضة الإيرانية في الخارج أن قطع الإنترنت بالكامل جاء لـ"تشديد القمع" و"التستر" على ما حصل.

يُذكر أن شركة "إيرانسل" تأسست عام 2005، وتؤكد أن عدد مشتركيها يبلغ نحو 70 مليون مشترك.

(فرانس برس)