إيدي ميرفي يتلقى جائزة إنجاز العمر من المعهد الأميركي للأفلام

حصل الممثل الأميركي إيدي ميرفي على جائزة إنجاز العمر من المعهد الأميركي للأفلام (American Film Institute - AFI)، خلال حفلٍ أُقيم على مسرح دولبي في لوس أنجليس، مساء أمس السبت، تكريماً لمسيرةٍ فنيةٍ امتدت لأكثر من خمسة عقود، وأسهمت في تشكيل ملامح الكوميديا والسينما. وتسلّم ميرفي الجائزة بروحه الساخرة المعتادة، مازحاً بشأن حجمها، قائلاً: "هل كانت هذه الجائزة دائماً بهذا الحجم؟ يبدو أن هذه أصغر"، ما أثار ضحكَ الحضور.

وأعرب ميرفي، الذي أكمل 65 عاماً هذا الشهر، عن امتنانه لتلقي هذا التكريم، وهو لا يزال بصحةٍ جيدةٍ تتيح له الاستمتاع به. وأضاف على سبيل الدعابة: "أحياناً يجعلونك تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في السن للحصول على هذه الجائزة"، مشيراً إلى أن الممثل ميل بروكس والمخرج فرنسيس فورد كوبولا حصلا على التكريم بعد تجاوزهم الثمانين من العمر، فيما نالت ليليان غيش الجائزة في سن التسعين.

لكن في لحظة عبر فيها عن شعوره الحقيقي، قال ميرفي للحضور إنه يتمنى أن يشعروا بما شعر به وهو يقف ​على المسرح مضيفاً "كدت أبكي... سأذهب إلى الكواليس وأبكي". وشهد الحفل عروضاً تكريميةً من نجوم صناعة الترفيه، من بينهم جينيفر هادسون، التي قدّمت أغنياتٍ من فيلم "دريمغيرلز" (Dreamgirls)، الذي شاركت فيه إلى جانب ميرفي.

كما ألقى عددٌ من الكوميديين كلماتٍ أشادت بتأثيره، من بينهم مارتن لورانس وديف شابيل وكنان طومسون، الذين اعتبروا أن ميرفي شكّل نموذجاً ملهماً وممهّداً الطريق لأجيالٍ من الفنانين السود في هوليوود. وأوضح طومسون أن ميرفي "لم يكن مجرد مصدر إلهام، بل كان دليلاً على أنه بإمكانك أن تبدأ شاباً، وتخوض تجارب جريئةً، وتثق بصوتك، وتترك أثراً يستمر عقوداً".

بدورها، أشارت دا فاين جوي راندولف إلى أنها تعلّمت الكثير من ميرفي خلال عملها معه في فيلم "دولمايت إز ماي نايم" (Dolemite Is My Name)، معتبرةً أن "أعظم هديةٍ قدّمها كانت فرصة التعلّم من خلال مراقبته".

وبدأ إيدي ميرفي مسيرته الفنية من خلال برنامج "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live - SNL) بين عامَي 1980 و1984، إذ أسهمت شخصياته الكوميدية في انطلاقته نحو النجومية. وواصل لاحقاً تقديم أدوارٍ بارزةٍ في أفلام مثل "بيفرلي هيلز كوب" (Beverly Hills Cop) و"كامينغ تو أميركا" (Coming to America) و"ذا ناتي بروفيسور" (The Nutty Professor) و"نوربيت" (Norbit)، كما حظي بإشادةٍ نقديةٍ عن دوره في "دريمغيرلز"، وعرّف أجيالاً جديدةً على صوته من خلال شخصية "دونكي" في سلسلة "شريك" (Shrek)، وشخصية "موشو" في "مولان" (Mulan).

ومن المقرر أن يُبثّ حفل توزيع الجائزة عبر منصة نتفليكس في 31 مايو/أيار، في أول عرضٍ له على المنصة. يُذكر أن المعهد الأميركي للأفلام تأسّس عام 1967 بهدف الحفاظ على تاريخ السينما وثقافتها وتكريم صنّاعها، وقد مُنحت الجائزة سابقاً لعددٍ من الأسماء البارزة، من بينهم جون فورد وتوم هانكس وميريل ستريب.

(رويترز، العربي الجديد)