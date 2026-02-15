إيبو تايلور... الاستلاب والاستلاب المضاد

- إرث إيبو تايلور يتمثل في دمج الجاز مع الموسيقى الأفريقية التقليدية، مما خلق موسيقى جديدة تجمع بين الحداثة والجوهر الأفريقي، وجعله بطلًا شعبيًا في غانا ونجماً عالمياً. - النقاشات بين إيبو تايلور وزميله فيلا كوتي في لندن أدت إلى ولادة "أفروبيت"، وهو نوع موسيقي يعبر عن استرداد الهوية الموسيقية للشعوب الأفريقية في سياق ما بعد الكولونيالية. - أعاد إيبو تايلور إحياء موسيقى "هايلايف" الغانية بدمجها مع الجاز والروك آند رول، مما أتاح لها الانتشار العالمي، كما يتجلى في مقطوعته "جنّة".

تمحور إرث عازف غيتار الجاز وقائد الفرق الغاني إيبو تايلور (Ebo Taylor)، الذي رحل الأسبوع الماضي عن تسعين عاماً، حول تجاوز مفارقةٍ ثقافيةٍ كبّلته هو وأبناء جلدته من فناني منطقته، كانت قد نشأت عن كون الجاز فنّاً أميركيّاً ذا أصلٍ أفريقيّ.

قد عاد هذا الفنّ، بفعل القوّة الأميركية الناعمة، إلى منبته في القارة السوداء ثم ساد، حتى أخذ يُهيمن على الذائقة الأفريقية ويحجب عنها بعض ملامح موسيقاها الخاصة؛ تلك التي كانت له في الأصل جذراً ومنبتاً إبّان استقدام أسلافهم عبيداً إلى الأميركيّتَين، ثم نمت لتُزهر أصواتاً متنوّعة، تمايزت عن المتحوّر الأميركي أنغاماً وإيقاعاً، ولا سيّما في غنى آلاتها التقليدية.

إزاء الاستلاب الثقافي الأميركي للموسيقى الأفريقية، وإن أتى ذلك بفعل موسيقيين أميركيين أفريقيّي الأصل، بات إيبو تايلور أمام خيارين، وذلك إن أراد له أن يشق طريقاً فنيّة في آخر القرن العشرين: إما أن يتّبع نهجاً طهرانيّاً يعود به إلى الجذور ويبقى ضمن نطاق بيئته المحلّية، أو أن يقوم باستلاب مضاد للجاز، ينزع عنه الاستلاب الأول، أيّ أن يوظّفه من أجل خلق موسيقى قديمة جديدة، شكلها وأدواتها حداثيّة جازيّّة، إلا أن جوهرها أفريقيّ غانيّ. وقد اختار النهج الثاني، فكان له أن صار بطلاً شعبيّاً في بلده، ونجماً عالمياً في سائر كوكب الأرض.

شغلت هذه المفارقة النقاشات التي دارت بين تايلور وزميله النيجيري فيلا كوتي (1938 - 1997) حين كانا يدرسان الموسيقى في لندن أوائل ستّينيات القرن الماضي. فبعد ساعاتٍ من العزف المشترك والارتجال، كان كوتي يمازح صديقه مازجاً الجدّ بالسخرية: "لماذا نحن الأفريقيين نعزف الجاز طوال الوقت؟ الجاز للأميركيين، أمّا نحن فينبغي أن نفعل الشيء الخاص بنا".

لم يكن قصد كوتي الانتقاص من شغف تايلور بالجاز في صباه، بل تحريض خيال كلٍّ منهما على الذهاب أبعد من الموسيقى ذات الأصول الأفريقية وقد صيغت في القالب الأميركي. ومن تلك المساءلة الثقافية، وُلد ما بات يُعرف لاحقاً بـ"أفروبيت"؛ لونٌ خرج من رحم فنٍّ توثّب نحو أفريقيا في سياق أمركةٍ مكوكبةٍ، أعاد صياغة ذاته بهويةٍ سمعيّة مستقلّة عن قرينته الآتية من غرب الأطلسي، وإن استفادت من أشكالها وأدواتها.

في ضوء تلك المرحلة اللندنية من حياة تايلور وكوتي، إبان عقد الستينيات، تقاطع السؤال عن علاقة الجاز بالموروث الأفريقي مع النقاش الدائر لدى شعوب المستعمرات والنخب الفكرية الغربية على حدٍّ سواء، حول الكولونيالية وطبيعة الصلات التي نشأت بين القوى الاستعمارية والشعوب الخاضعة لها. من هنا بدا تجاوز الجاز، بوصفه لوناً وافداً من الغرب وإن كان أفريقيّ الجذور، مسعىً ثقافيّاً – سياسيّاً يهدف إلى استرداد الهوية الموسيقية للشعوب الأفريقية، والشعب الغاني خصوصاً.

لهذا المسعى، عاد إيبو تايلور إلى "هايلايف"، ذلك المزيج الصوتي من إيقاعاتٍ تقليديةٍ راقصة وائتلافاتٍ نغمية تعود إلى القرن التاسع عشر. وبفعل الاحتكاك بالموسيقى الوافدة من الغرب، اكتسبت "هايلايف" لبوساً عالميّاً من غير أن تفقد أصالتها الأفريقية. ومع استقلال غانا عن التاج البريطاني سنة 1957، تحوّلت إلى الصوت المرافق لحركة التحرّر الوطني وإرساء هوية الدولة ما بعد الكولونيالية. فأصالتها من جهة، وقدرتها على استيعاب المؤثّرات الأخرى من جهةٍ ثانية، جعلتاها رمزاً للتجديد الثقافي وأداةً لتعبير الغانيين عن أنفسهم خارج منظومةٍ ظلّت آثارها راسخة في اللغة الإنكليزية وتقاليد الحوكمة والإدارة.

منذ أواخر الخمسينيات، سبر إيبو تايلور أغوار "هايلايف" الغاني، فأسّس فرقاً عدّة وقادها متأبّطاً غيتاره، منها "ستار غيزرز" (Stargazers). لكنه لم يُبقها متحفاً صوتيّاً يستدعي مجداً غابراً، بل أخضعها لسيرورة الاستلاب الخلاّق؛ أدخل مؤثّرات الجاز والروك آند رول ليس على مستوى الآلات فحسب، بل أيضاً في طرائق التوزيع وإسناد الأدوار بين الغيتار الكهربائي والكيبورد من جهة، والآلات الغانية التقليدية مثل طبول آتومبان وفونتونفورم ووتريات كورا وكولوغو من جهةٍ أخرى.

هكذا، ظلّ الإيقاع واللحن الغانيّان القلب النابض في جلّ أعماله، فيما اتّخذ الخطاب الموسيقي نبرةً عالميةً أتاحت له الانتشار خارج حدود غانا، وأسهمت في ترسيخ أسس ما سيُعرف لاحقاً بـ"أفروبيت" بوصفه "بوب" أفريقياً متمايزاً عن نظيريه الأفروأميركي والأفرولاتيني، ومتلاقحاً معهما في آن.

تمثّل مقطوعة "جنّة" (Heaven) شاهداً على حيوية "هايلايف" في صيغته التايلورية. تُستهلّ بصاعقة نحاسيّة تصاحبها ضرباتُ طبلٍ عسكريّ، تبرق بنبراتٍ حادّة. ثم تنحسر لتفسح المجال لإيقاعٍ أفريقيٍّ رشيق، يؤثّثه كيبورد سنثسايزر يؤدّي في الخلفية لَزماتٍ لحنيةً مرحةً ومكتومة.

فوق هذا النسيج، يرتجل تايلور على غيتاره الكهربائي بروح الجاز، كأنّه راوٍ يسرد حكاية. ويخلق التفاعل بين الغيتار ولوحة المفاتيح توتّراً حيويّاً يدفع القطعة قُدماً، فيما يظلّ الوطء متمايلاً في استلهامٍ لإيقاع الرقص الأفريقي الحسّي والبطيء.

عند الثانية الـ44 تعود آلات النحاس للتدخّل، كأنها تعلّق على حوار الكيبورد والغيتار، في إحالةٍ واضحة إلى كتابة الفرق الكبيرة في الجاز (Big Band). وبعد صمتٍ خاطف (01:21) ينفرد ساكسفون تينور بارتجاليةٍ صاخبة. سكتةٌ مشابهة (3:24) تسبق دخول الترومبيت، إذ يخفّف طابعُه الأصفى من حدّة المشهد، من غير أن يتخلّى عن الإيقاع الراقص المتكسّر.

أما الغناء فلن يأتي إلا متأخّراً عند الدقيقة 04:13، ليُعزّز من الطابع المقطوعاتي للموسيقى، وفي صيغة حوارٍ بين تايلور وجوقةٍ رجالية. يُوظَّف النص المُغنّى إيقاعيّاً حتى يكاد يُسمع مادّةً آليةً، إذ تتكرّر المفردات وتتقاذفها الأصوات كما لو كانت ثيماتٍ نغمية، لا مفردات لغويّة. أمّا الختام، فيقوم على تدوير لازمة النحاس في لولبٍ تكراريٍّ يتلاشى تدريجياً، إلى أن تكف الأسطوانة عن الدوران، قُبيل أن ترتفع الإبرة عن سطحها.