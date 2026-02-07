دخل الوفد الأولمبي الإسرائيلي إلى الملعب خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة وسط "صيحات استهجان متفرقة"، فيما تلقّى نائبُ الرئيس الأميركي جي دي فانس استقبالاً مشابهاً، لكن المشاهدين الذين تابعوا التغطية على شبكة "إن بي سي" لم يكونوا ليلاحظوا ذلك.

واستُقبل نائبُ الرئيس الأميركي جي دي فانس بسلسلةٍ من صيحات الاستهجان عند ظهوره في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، لكن المشاهدين الأميركيين الذين تابعوا التغطية على شبكة "إن بي سي" لم يكونوا ليلاحظوا ذلك، إذ بدا أن البث لم يُظهر ردّ فعل الجمهور.

فعندما قادت متزلجة السرعة إيرين جاكسون بعثة الولايات المتحدة إلى داخل ملعب سان سيرو، قوبلت بهتافاتٍ من الحضور. لكن ما إن انتقلت كاميرات التلفزيون إلى فانس وزوجته أوشا حتى تعالت صيحات الاستهجان والصفير والهتاف المضاد، مع قدرٍ محدود من التصفيق. وقد ظهر ذلك في بث هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، حيث علّق أحد المذيعين: "هناك نائب الرئيس جي دي فانس وزوجته أوشا… أوه… هذه ليست… آه… هذه صيحات استهجان كثيرة له. صفير وهتافات مع بعض التصفيق".

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026

وكان مراسل "ذا غارديان" شون إنغل حاضراً في الحفل ولاحظ الاستهجان، كما أشارت إليه كريستين برينان من "يو إس إيه توداي". ولم يمنع ذلك تداول مقاطع الاستهجان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة. كما نشر البيت الأبيض مقطعاً لفانس وهو يصفّق في لقطاتٍ من بث "إن بي سي" من دون أي أثرٍ لصوت الاستهجان.

وليست هذه المرة الأولى التي تُسجَّل فيها محاولات لمنع المشاهدين الأميركيين من رؤية مظاهر احتجاجٍ على إدارة دونالد ترامب. ففي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في سبتمبر/ أيلول الماضي، طلب منظمو البطولة من الجهات الناقلة عدم إظهار ردّ فعل الجمهور تجاه ترامب الذي حضر نهائي الرجال، وجاء في جزءٍ من الرسالة: "نطلب من جميع الجهات الناقلة الامتناع عن إظهار أي اضطرابات أو ردات فعل استجابةً لحضور الرئيس بأي صفة كانت".

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة في ميلانو، تظاهر مئات الأشخاص احتجاجاً على حضور عناصر من إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضمن دورة هذا العام. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أوضحت أن عدة وكالات فيدرالية، بينها (ICE)، ستكون موجودة في الألعاب للمساعدة على حماية الأميركيين الزائرين، مضيفةً أن وحدة (ICE) في إيطاليا منفصلة عن الوحدات المشاركة في حملة إنفاذ الهجرة داخل الولايات المتحدة.

وتطرّق المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) مارك آدامز إلى ردات فعل الجمهور خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد يوم السبت، مؤكداً أن اللجنة سعيدة بانخراط الإدارة الأميركية في دعم الألعاب، ومشيراً إلى أن لقاء فانس ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري "سار بشكلٍ جيد جداً" وشهد "انسجاماً" ونقاشاً إيجابياً.

ولم يكن فانس الوحيد الذي واجه استقبالاً سلبياً، إذ تحوّلت هتافات الترحيب بالفرق المشاركة في موكب الدول خلال حفل الافتتاح إلى هتافاتٍ وصفارات استهجانٍ عند تقدّم الوفد الإسرائيلي، عقب إعلانه ضمن الوفود المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي اليوم السابق، نظّم مئات الطلاب تظاهرة في ميلانو تنديداً بمشاركة إسرائيل في الدورة التي تستضيفها المدينة بين 6 و22 فبراير/ شباط الحالي، بالتزامن مع جولة الشعلة الأولمبية في شوارع ميلانو.

وكانت ردات الفعل تجاه الرياضيين الإسرائيليين متوقعة، خاصة مع الحصيلة الدموية المرعبة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حيث أشارت مصادر فلسطينية، أن حصيلة ضحايا العدوان قد ارتفعت اليوم السبت إلى 72027 شهيداً، و171561 مصاباً، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 576.