"إنفيديا" تعلن عن أدمغة للروبوتات تفكّر ملياً قبل اتخاذ القرارات

أعلنت شركة الرقائق الأميركية إنفيديا، أمس الاثنين، عن نماذج وأدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة جديدة لأبحاث القيادة الذاتية، وذلك في إطار سعيها إلى بناء بنية تحتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المادي، بما في ذلك الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة القادرة على إدراك العالم الحقيقي والتفاعل معه. هذه البنية هي أدمغة لروبوتات تفكّر بطريقة مستقلة، وملياً قبل اتخاذ القرارات.

وأعلنت شركة أشباه الموصلات العملاقة عن Alpamayo-R1، وهو نموذج لغة بصرية مفتوح التفكير لأبحاث القيادة الذاتية. وتستطيع نماذج اللغة البصرية معالجة النصوص والصور معاً، مما يسمح للمركبات برؤية محيطها واتخاذ قرارات بناءً على ما تراه. ويعتمد هذا النموذج الجديد على نموذج "كوزموز ريزن" من "إنفيديا"، وهو نموذج تفكير يفكّر ملياً قبل اتخاذ القرارات. وأصدرت الشركة في البداية سلسلة نماذج "كوزموز" في يناير/كانون الثاني 2025، وأُصدرت نماذج إضافية في أغسطس/آب.

وقالت "إنفيديا" في منشور على مدونتها، أمس، إن تقنيات مثل Alpamayo-R1 بالغة الأهمية للشركات التي تسعى للوصول إلى القيادة الذاتية من المستوى الرابع، والذي يعني الاستقلالية الكاملة في منطقة محددة وفي ظل ظروف محددة. وتأمل "إنفيديا" أن يمنح هذا النوع من نماذج التفكير المركبات ذاتية القيادة "الفطرة السليمة" للتعامل بشكل أفضل مع قرارات القيادة الدقيقة مثل البشر.

وإلى جانب نموذج الرؤية الجديد، وفّرت "إنفيديا" أيضاً أدلة إرشادية جديدة خطوة بخطوة على موقع بنك الأكواد البرمجية "غيتهاب"، وذلك لمساعدة المطورين على استخدام نماذج "كوزموز" وتدريبها بشكل أفضل لحالات استخدامهم المختلفة. ويغطي الدليل معالجة البيانات، وتوليد البيانات الاصطناعية، وتقييم النماذج.

وتعمل "إنفيديا" بجدّ للوصول إلى الذكاء الاصطناعي المادي. وأكد رئيسها التنفيذي، جينسن هوانغ، مراراً أن الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي ستكون الذكاء الاصطناعي المادي. وكرر كبير علماء "إنفيديا"، بيل دالي، هذا الرأي، مؤكداً في تصريح سابق أهمية الذكاء الاصطناعي المادي في مجال الروبوتات. وقال لموقع تك كرانتش: "أعتقد أن الروبوتات سوف تصبح في نهاية المطاف لاعباً رئيسياً في العالم، ونريد أن نصنع أدمغة جميع الروبوتات"، "وللقيام بذلك، علينا البدء في تطوير التقنيات الرئيسية".