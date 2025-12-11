هكذا يساعدك "إنستغرام" على الشهرة في "غوغل"... ولو بطريقة مضلّلة

11 ديسمبر 2025
شعار "إنستغرام" (كلاوديا راديكا/Getty)
يولّد "إنستغرام" عناوين مضلّلة (كلاوديا راديكا/Getty)
يعمد تطبيق الصور والمقاطع إنستغرام إلى إنشاء عناوين لمنشورات المستخدمين دون علمهم، في محاولة على ما يبدو للترويج لهذه المنشورات في نتائج بحث غوغل. ولاحظ مستخدمون أنهم عندما ينشرون مقطع فيديو أو صورة، حتى من دون تعليق أو شرح، فإن "إنستغرام" يعرضه في محرك البحث مع عنوان جذّاب، وأحياناً مضلّل.

ونقل موقع ميديا 404 عن "غوغل" نفيها إنشاء هذه العناوين، مؤكدةً أنها تستقي النص مباشرةً من "إنستغرام". ونقل عن شركة ميتا، مالكة "إنستغرام"، أنها بدأت في الفترة الأخيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين للمنشورات التي تظهر في نتائج محركات البحث، وأن هذا يُساعد المستخدمين على فهم المحتوى بشكل أفضل. واعترفت "ميتا" بأن العناوين، كما هو الحال مع جميع المحتويات المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ليست دقيقة دائماً.

عناوين "غوغل" تثير القلق

لم يتلقَّ الجميع هذه الخدمة بترحاب. غرّد مستشار تحسين محركات البحث والذكاء الاصطناعي، غلين غيب: "يا إلهي، يبدو أن إنستغرام يُنشئ عناوين مضللة"، "يُنشئ إنستغرام عناوين لمنشورات المستخدمين من دون علمهم، في محاولة على ما يبدو لرفع ترتيب تلك المنشورات في نتائج بحث غوغل". وكتب مغرّد آخر: "يبدو أن إنستغرام يُنشئ عناوين وأوصافاً طويلة مضلّلة، غالباً ما تكون مصممة لتحسين نتائج ظهور منشورات المستخدمين في محركات البحث، والتي تظهر في نتائج غوغل". وغرّد معلّق متسائلاً: "هل يحوّل إنستغرام المستخدمين، عن غير قصد، إلى فئران تجارب لتحسين محركات البحث؟".

وتأتي الشكاوى حول توليد عناوين "إنستغرام" بالذكاء الاصطناعي بعد دراسة أشارت إلى أن أكثر من 50% من المقالات على الإنترنت من صنع الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً عدد المقالات المكتوبة يدوياً. ومع ذلك، أظهرت دراسة منفصلة أن هذه المقالات لا تظهر في نتائج بحث "غوغل" أو في روبوت الدردشة تشات جي بي تي.

