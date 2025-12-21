إنستغرام تقيّد عدد الوسوم في خمسة فقط

قرّرت إدارة تطبيق الصور والمقاطع إنستغرام بأن المحدد من عدد الوسوم المستخدمة في كل منشور، بحسب ما صرّح به رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، الذي أعلن أن عدد الوسوم لن يتجاوز الخمسة. وأوضح عبر قناة "نصائح إنستغرام" أنه "مع أنني أعلم أن استخدام المزيد قد يكون مغرياً، يحقق عددٌ قليل من الوسوم المحدّدة نتائج أفضل من قائمة طويلة من الوسوم العامة. فالجودة أهم من الكمية". ويشير موسيري إلى أن الوسوم تساعد على تحسين نتائج البحث، لكنها "لا تُوسّع نطاق الوصول"، بدلاً من ذلك ينصح بـ"التركيز على معرفة نوع المحتوى الذي يناسب جمهورك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها "إنستغرام" الحد من الإفراط في استخدام الوسوم. أشارت الشركة مراراً وتكراراً إلى أن الوسوم لم تعد بأهميتها السابقة نفسها في اكتشاف المحتوى، وذلك بهدف الحد من إساءة استخدامها والسلوكات المزعجة. ووفقاً لموقع سوشل ميديا توداي التقني، اختبرت المنصة حدوداً للوسوم على مدار العام الماضي، حيث اقتصرت أحدث تجاربها على ثلاثة وسوم لكل منشور. والآن، استقرت على حد أقصى قدره خمسة وسوم مع تعميم هذا التغيير.

وفي منشور حديث على منصة "ثريدز"، نشرت الشركة أيضاً نصائح حول الاستخدام الأمثل للوسوم، وحثّت صُنّاع المحتوى على "اختيار الوسوم بعناية" واستخدام الوسوم ذات الصلة بالمحتوى الذي ينشرونه. كما حذّرت من الإفراط في استخدام الوسوم غير ذات الصلة أو العامة في التعليق، لأن ذلك قد يضر بانتشار المنشور.