إنستغرام: تسريب بيانات 17 مليون مستخدم والشركة تردّ

- تعرضت منصة إنستغرام لتسريب بيانات 17.5 مليون مستخدم، شملت أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، ونُشرت على الإنترنت المظلم، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمان. - سبب التسريب يعود لثغرة أمنية في أنظمة إنستغرام، مما سمح للمخترقين بتجاوز الحماية واستخراج البيانات الحساسة، وأدى إلى تلقي المستخدمين رسائل إعادة تعيين كلمات المرور. - ردت إنستغرام بإغلاق الثغرة وأكدت أمان الحسابات، بينما حذر خبراء من زيادة خطر التصيد الاحتيالي، وقدمت مالويربايتس أداة للبحث عن البيانات المسربة.

تعرّضت منصة الصور والمقاطع إنستغرام لتسريب ضخم لبيانات نحو 17.5 مليون مستخدم. ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن شركة الأمن السيبراني مالويربايتس أن البيانات المسرَّبة تتضمن أسماء المستخدمين، وأسماءهم الكاملة، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، وأجزاءً من عناوينهم، ومعلومات اتصال أخرى. ونُشرت هذه المعلومات على الإنترنت المظلم، ما أثار مخاوف جدية بشأن خصوصية المستخدمين وأمن المنصة.

وسبب هذا التسريب الضخم ثغرة أمنية في أنظمة "إنستغرام" تعود إلى 2024، بحسب موقع سايبر إنسايدر. وربما تمكّن المخترقون من تجاوز إجراءات الحماية القياسية لـ"إنستغرام"، واستخرجوا البيانات الحسّاسة قبل نشرها بالمجان خلال الأيام الأخيرة. وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، عقب الاختراق، أفاد مستخدمون في مناطق عدة بتلقيهم عدداً غير معتاد من رسائل إعادة تعيين كلمات المرور، ما زاد المخاوف من اختراق حساباتهم. كذلك أثّر التسريب بحسابات مؤثرين أيضاً.

وردّت شركة إنستغرام عبر حسابها في "إكس" معلنةً إغلاق الثغرة. وغرّدت: "لقد أصلحنا مشكلة سمحت لجهة خارجية بطلب رسائل إعادة تعيين كلمات المرور لبعض المستخدمين. لم يحدث أي اختراق لأنظمتنا، وحساباتكم على إنستغرام آمنة. يمكنكم تجاهل تلك الرسائل الإلكترونية، ونعتذر عن أي لبس". وبينما لم تتضمن البيانات المسربة كلمات المرور، أشار خبراء لـ"مالويربايتس" إلى أن هذا التسريب الضخم يزيد كثيراً من خطر حملات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال الموجهة.

وتوفّر "مالويربايتس" عبر موقعها محرّك بحث يمسح الإنترنت لإيجاد البيانات المسرّبة الخاصة بكل مستخدم. يكفي وضع العنوان الإلكتروني في هذا الرابط، وسيخبرك بمعلوماتك التي ظهرت في التسريبات على الإنترنت.