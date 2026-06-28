"إنستغرام" تختبر أدوات تمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الخوارزميات

- إنستغرام تختبر ميزة "خوارزميتك" التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في المحتوى المعروض، مما يتيح لهم تخصيص تجربتهم بشكل أفضل عبر تحديد الموضوعات المفضلة وتقليل غير المرغوب فيها. - تتضمن الميزة الجديدة طرقًا سهلة للوصول إلى إعدادات "خوارزميتك"، مثل السحب على الصفحة الرئيسية أو أثناء مشاهدة مقاطع "ريلز"، مع أزرار لتحديد تفضيلات المحتوى. - تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق ميزة "إعادة ضبط المحتوى المقترح"، التي تسمح للمستخدمين بإعادة ضبط خوارزمية التوصيات لتتناسب مع اهتماماتهم المتغيرة.

تختبر منصة "إنستغرام" أدوات جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بصورة أكبر في المحتوى الذي تعرضه خوارزميات المنصة، في إطار جهودها لمنحهم قدرة أكبر على تخصيص تجربتهم داخل التطبيق. وكشف رئيس "إنستغرام" آدم موسيري، في منشوره أمس السبت، عن نماذج أولية لميزة تحمل اسم "خوارزميتك" (Your Algorithm)، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تحويلها من مجرد إعداد داخل التطبيق إلى جزء أساسي من تجربة الاستخدام اليومية.

وتسمح الميزة للمستخدمين بتحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدة المزيد منها أو التقليل منها، فيما تختبر الشركة عدة طرق جديدة للوصول إليها بسهولة أكبر. ومن بين هذه الطرق، إمكانية إظهار إعدادات "خوارزميتك" عند سحب الصفحة الرئيسية إلى الأسفل، أو عند السحب إلى الأعلى في أثناء مشاهدة مقاطع "ريلز" (Reels)، إضافةً إلى أزرار أسفل كل مقطع تتيح للمستخدم الإشارة إلى رغبته في مشاهدة المزيد من المقاطع المشابهة أو عدد أقل منها.

وأوضح موسيري أن الهدف على المدى الطويل هو أن تصبح خوارزمية إنستغرام "شيئاً يتفاعل معه المستخدم ويؤثر فيه، بدلاً من أن تكون مجرد نظام يعمل في الخلفية ويحدد ما يراه"، مشيراً إلى أن الشركة تعمل أيضاً على تمكين المستخدمين من تعديل تفضيلات الخوارزمية بسهولة ومنحها إشارات سريعة حول المحتوى الذي يرغبون في رؤية المزيد منه أو التقليل منه، من دون مقاطعة تجربة المشاهدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت "إنستغرام" ميزة "إعادة ضبط المحتوى المقترح" (Reset Suggested Content)، التي تتيح للمستخدم إعادة ضبط خوارزمية التوصيات عندما يشعر بأن المحتوى الذي تعرضه المنصة لم يعد يعكس اهتماماته.

وتوجد الميزة ضمن قسم "تفضيلات المحتوى" (Content Preferences) في إعدادات التطبيق، وتؤثر في التوصيات التي تظهر في الصفحة الرئيسية، وصفحة "استكشاف" (Explore)، وقسم "ريلز" (Reels)، لكنها لا تؤثر في الإعلانات أو الحسابات التي يتابعها المستخدم.

كما تتيح المنصة للمستخدمين مراجعة الحسابات التي لم يعودوا مهتمين بمحتواها قبل إعادة ضبط الخوارزمية، إلى جانب إمكانية اختيار الموضوعات التي يرغبون في تقليل ظهورها. وبعد تنفيذ إعادة الضبط، تبدأ الخوارزمية بإعادة تعلّم اهتمامات المستخدم استناداً إلى تفاعلاته الجديدة، مع إمكانية توجيهها عبر اختيار "مهتم" أو "غير مهتم" من قائمة الخيارات الخاصة بالمحتوى المقترح.

وتسمح "إنستغرام" للمستخدمين كذلك بعرض المنشورات وفق الترتيب الزمني، بدلاً من توصيات الخوارزمية، من خلال تبويبي "المتابعة" (Following) و"المفضلة" (Favorites). وكانت شركة ميتا، المالكة لـ"إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب"، قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدء اختبار ميزة "إعادة ضبط المحتوى المقترح"، قبل إطلاقها تدريجياً للمستخدمين.