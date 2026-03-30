إندونيسيا تعير تنينَي كومودو لليابان مقابل باندا حمراء وزرافات

- تعتزم إندونيسيا إعارة تنّينين من تنانين "كومودو" إلى محافظة شيزوكا اليابانية لتعزيز تكاثرها، مقابل حصولها على حيوانات "الباندا الحمراء" والزرافات. - يهدف التبادل الحيواني إلى تعزيز حماية الحياة البرية وزيادة الوعي بالتنوع البيولوجي، حيث تُصنّف تنانين "كومودو" كنوع مهدد بالانقراض. - تم توقيع الاتفاق قبيل زيارة الرئيس برابوو سوبيانتو إلى اليابان، ومن المتوقع وصول التنينين في يونيو ضمن برنامج الإكثار.

تعتزم إندونيسيا إعارة تنّينين من تنانين كومودو (Komodo dragons) إلى محافظة شيزوكا في اليابان، حيث يُؤمَل أن تتمكّن هذه الزواحف المهدّدة بالانقراض من التكاثر، مقابل حصولها على عددٍ من حيوانات الباندا الحمراء (Red Pandas) والزرافات، وفق ما أفاد مسؤولٌ يوم الاثنين.

وأوضحت وزارة الغابات أنّ هذا التبادل الحيواني من شأنه تعزيز "مساهمات الطرفين في حماية الحياة البرية والحفاظ عليها، إضافةً إلى رفع الوعي العام بالتنوّع البيولوجي"، مشيرةً إلى أنّ البرنامج يهدف إلى إكثار تنانين كومودو، المصنّفة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة آي يو سي إن (IUCN) نوعاً مهدّداً بالانقراض.

وذكر مسؤول الحفاظ على البيئة في الوزارة، أحمد منوّر، لوكالة رويترز، أنّ ذكراً وأنثى من هذه التنانين سيُنقلان إلى حديقة حيوانات في شيزوكا. وفي المقابل، سترسل المحافظة اليابانية عدداً من الحيوانات إلى إندونيسيا، من بينها الباندا الحمراء والزرافات، بحسب منوّر. وجرى توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي، قبيل زيارة مرتقبة إلى اليابان للرئيس برابوو سوبيانتو، الذي من المقرر أن يلتقي رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع.

تشكّل إندونيسيا موطناً لأكثر من ثلاثة آلاف من تنانين "كومودو"، وفق بيانات حكومية. وهذه الزواحف هي الأكبر حجماً في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى نحو ثلاثة أمتار، وتمتلك لساناً مشقوقاً أصفر اللون وعضّةً سامة. وأفادت قناة "تي في شيزوكا" اليابانية بأنّ التنينين قد يصلان في وقتٍ مبكر من يونيو/حزيران ضمن برنامج الإكثار. وأشار منوّر إلى أنّ إرسال التنينين سيتم بعد توقيع اتفاقٍ تجاري مباشر بين حدائق الحيوان في إندونيسيا واليابان.