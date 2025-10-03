إندونيسيا تعلّق ترخيص "تيك توك" لعدم توفيره بيانات المتظاهرين

أعلنت الحكومة الإندونيسية، الجمعة، تعليق ترخيص التشغيل الممنوح لمنصة تيك توك بسبب امتناعها عن تقديم معلومات للسلطات عن التظاهرات المعارضة التي خرجت في الآونة الأخيرة.

وتعد إندونيسيا ثاني أكبر سوق لمنصة تيك توك لمشاركة المقاطع المصورة المملوكة لمجموعة بايتدانس الصينية، ويشترك فيها أكثر من 100 مليون مستخدم.

وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية في بيانها، الجمعة، إنها "علّقت مؤقتاً" ترخيص التشغيل في إندونيسيا الممنوح للمنصة، لأنها امتنعت عن تزويد السلطات بمعلومات تتصل بالفيديوهات المباشرة أثناء التظاهرات المعارضة التي خرجت في أغسطس/ آب الماضي. وتركزت مطالب تلك التظاهرات أوّل الأمر على تكافؤ الفرص، لكنها تحولت إلى أعمال عنف عقب مقتل سائق دراجة أجرة دهساً بسيارة للشرطة. وأسفرت أعمال العنف عن سقوط عشرة قتلى وفقاً لمنظمات حقوقية.

وقال متحدث باسم "تيك توك" في بيان إن المنصة تعمل بشكل وثيق مع وزراة الاتصالات الإندونيسية، لكن "بما يكفل حماية خصوصية المستخدمين". وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "تيك توك" مصاعب في إندونيسيا. فقد أوقفت جزئياً خاصية الفيديوهات المباشرة في أغسطس بسبب أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وكانت الوكالة الإندونيسية لمكافحة الاحتكار قد فرضت غرامة على "تيك توك"، الاثنين، بقيمة 900 ألف دولار أميركي، بسبب عدم إبلاغها الجهات التنظيمية باستحواذها على منصة التجارة الإلكترونية الإندونيسية توكوبيديا. وفي العام 2023، أوقفت السلطات خاصية البيع على المنصة في إطار مبادرات لدعم الشركات الصغيرة.

(فرانس برس)