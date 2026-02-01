إندونيسيا تسمح بعودة "غروك" تحت إشراف صارم

- إندونيسيا ترفع الحظر عن "غروك" بعد تعهدات بتحسين الامتثال: سمحت إندونيسيا باستئناف خدمات روبوت الدردشة "غروك" بعد تعهد "إكس كورب" بتحسين الامتثال للقوانين المحلية، مع إشراف صارم لضمان عدم إساءة الاستخدام. - مخاوف دولية من المحتوى الجنسي: أثارت أداة "غروك" غضباً دولياً بعد توليدها ملايين الصور ذات الطابع الجنسي، بما في ذلك صور لأطفال، مما دفع دولاً مثل إندونيسيا وماليزيا لحظرها. - إجراءات صارمة من "إكس" لمكافحة الاستغلال: أعلنت "إكس" إيقاف ميزة تعديل الصور المثيرة للجدل، مؤكدة التزامها بسياسة عدم التسامح مع استغلال الأطفال أو العري غير الموافق عليه.

سمحت إندونيسيا باستئناف خدمات روبوت الدردشة "غروك" التابع لإيلون ماسك، رافعةً حظراً فُرض بسبب صور "ذات طابع جنسي" على التطبيق، بعدما تعهّدت شركة إكس كورب بتحسين امتثالها لقوانين البلاد، وفق بيان حكوميّ.

وكانت إندونيسيا قد علّقت تشغيل "غروك" في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا قبل ثلاثة أسابيع، مُبرّرةً ذلك بمخاطر محتوى إباحي يولّده الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول دولة تمنع الوصول إلى هذه الأداة. وجاء في بيان لوزارة الاتصالات والشؤون الرقمية، بحسب رويترز، أن الحكومة تُعالج إعادة إتاحة الوصول "على أساس مشروط وتحت إشراف صارم".

ونقل البيان عن مسؤول رفيع في الوزارة، ألكسندر سابار، أن "تطبيع" الوصول إلى خدمات "غروك" يجري بصورة مشروطة بعد أن قدّمت "إكس كورب" تعهّداً خطياً يتضمن خطوات ملموسة لتحسين الخدمة ومنع إساءة استخدامها، موضحاً أن هذا التعهّد يشكّل أساساً للتقييم، لكنه لا يعني نهاية عملية الإشراف. وأضاف سابار أن "إكس" طبّقت سلسلة إجراءات "متعددة الطبقات" لمعالجة إساءة استخدام خدمات "غروك"، وأن هذه الإجراءات ستخضع للتحقق باستمرار.

وأدانت حكومات وجهات تنظيمية من أوروبا إلى آسيا محتوى "ذات طابع جنسي" وُلِّد عبر "غروك"، وفتحت بعض الجهات تحقيقات.

قدّرت مجموعة من الباحثين أن أداة الذكاء الاصطناعي غروك ولّدت نحو ثلاثة ملايين صورة ذات طابع جنسي خلال أقل من أسبوعين، بينها 23 ألف صورة يُعتقد أنها تُظهر أطفالاً، في ما وصفوه بأنه "تحوّل إلى آلة على نطاق صناعي لإنتاج مواد استغلال جنسي".

وأصدر مركز مكافحة الكراهية الرقمية البريطاني-الأميركي (CCDH) هذه الأرقام في أعقاب موجة غضب دولية أثارتها أداة غروك، بعدما أتاحت للمستخدمين رفع صور لأشخاص عاديين ومشاهير وتعديلها رقمياً لإظهارهم بملابس كاشفة أو في أوضاع إيحائية، ثم نشرها على منصة إكس. وفي 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، أتيحت هذه الميزة فقط للمشتركين بالنسخة المدفوعة، وتبعت ذلك قيود إضافية بعد أن وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع بأنه "مقزز" و"مخزٍ". كذلك أعلنت دول أخرى حينها، بينها إندونيسيا وماليزيا، حظر الأداة. وأعلنت منصة إكس، في 14 يناير، إيقاف ميزة تعديل صور الأشخاص الحقيقيين لإظهارهم بملابس كاشفة، حتى للمشتركين المدفوعين، وأكدت التزامها سياسة عدم التسامح مع استغلال الأطفال أو العري غير الموافق عليه.

ووفقاً لتحليل أجرته شركة بيريتون إنتليجنس المتخصصة في رصد الكراهية الرقمية، انتشر هذا الاتجاه على نطاق واسع مع بداية العام الجديد، وبلغ ذروته في 2 يناير مع نحو 199,612 طلباً فردياً لتوليد الصور. وأجرى مركز مكافحة الكراهية الرقمية تقييماً أوسع للفترة الممتدة من إطلاق الميزة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 8 يناير 2026، مشيراً إلى أن تأثير التقنية قد يكون أوسع مما كان يُعتقد سابقاً. وشملت الصور التي حُللت شخصيات عامة مثل سيلينا غوميز وتايلور سويفت وبيلي أيليش وأريانا غراندي وميلي بوبي براون، ونائبة رئيس الوزراء السويدية إيبا بوش، ونائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس.